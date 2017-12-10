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Klaipedos nafta: решение Минска отгружать часть грузов в российских портах не повлияет на объемы
11.12.2017 21:48 — Разное | Ежедневник
myfin.by
В связи с тем, что на прошлой неделе Беларусь договорилась направить часть экспорта производимых ею нефтепродуктов через российские порты, Литва не опасается потерять эти грузы.
И компания Klaipedos nafta, которая грузит белорусские нефтепродукты в Клайпедском порту, и Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai), которые доставляют их в порт, уверяют, что у них подписаны долгосрочные договоры, и они не считают, что в следующем году объемы погрузок сократятся, сообщает
"Решение белорусской компании отгружать часть грузов в российских портах не повлияет на объемы погрузок Klaipedos nafta", - утверждает в присланном BNS комментарии пресс-атташе Klaipedos nafta Индре Милинене.
"Мы пока не ощутили изменений. У нас есть договор о долгосрочном партнерстве, мы наблюдаем и анализируем ситуацию", - сказал пресс-атташе Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас. Предприятие не называет конкретные объемы белорусской продукции, ссылаясь на коммерческую тайну.Глава белорусского государственного предприятия "Белнефтехим" Игорь Ляшенко на прошлой неделе сообщил, что с Россией договорено отправить через ее порты в следующем году до 1 млн. тонн нефтепродуктов. Беларусь в год экспортирует 12-13 млн. тонн нефтепродуктов, однако не детализирует эти объемы по странам.
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В связи с тем, что на прошлой неделе Беларусь договорилась направить часть экспорта производимых ею нефтепродуктов через российские порты, Литва не опасается...
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