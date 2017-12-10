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В связи с тем, что на прошлой неделе Беларусь договорилась направить часть экспорта производимых ею нефтепродуктов через российские порты, Литва не опасается потерять эти грузы.

И компания Klaipedos nafta, которая грузит белорусские нефтепродукты в Клайпедском порту, и Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai), которые доставляют их в порт, уверяют, что у них подписаны долгосрочные договоры, и они не считают, что в следующем году объемы погрузок сократятся, сообщает DELFI.

"Решение белорусской компании отгружать часть грузов в российских портах не повлияет на объемы погрузок Klaipedos nafta", - утверждает в присланном BNS комментарии пресс-атташе Klaipedos nafta Индре Милинене.



По ее словам, у Klaipedos nafta и "Белорусской нефтяной компании" (БНК) подписан долгосрочный договор с обязывающими объемами перевозок нефтепродуктов. На переговорах в ноябре было договорено об объемах погрузок через Клайпеду на 2018 год, которые не меньше, чем в 2017 году. По словам И. Милинене, БНК за год перерабатывает 18-24 млн. тонн нефти, однако конкретные объемы погрузок через Klaipedos nafta предприятие не называет. Компания Lietuvos gelezinkeliai, которая подписала долгосрочный договор с БНК в конце ноября, тоже считает, что белорусских грузов в следующем году меньше не станет.

"Мы пока не ощутили изменений. У нас есть договор о долгосрочном партнерстве, мы наблюдаем и анализируем ситуацию", - сказал пресс-атташе Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас. Предприятие не называет конкретные объемы белорусской продукции, ссылаясь на коммерческую тайну.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Klaipedos nafta: решение Минска отгружать часть грузов в российских портах не повлияет на объемы В связи с тем, что на прошлой неделе Беларусь договорилась направить часть экспорта производимых ею нефтепродуктов через российские порты, Литва не опасается...

Глава белорусского государственного предприятия "Белнефтехим" Игорь Ляшенко на прошлой неделе сообщил, что с Россией договорено отправить через ее порты в следующем году до 1 млн. тонн нефтепродуктов. Беларусь в год экспортирует 12-13 млн. тонн нефтепродуктов, однако не детализирует эти объемы по странам.