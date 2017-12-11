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Белорусский блокчейн-стартап CertChain вышел в финал специальной польской программы
11.12.2017 23:56 — Разное | Ежедневник
Белорусский стартап CertChain (сеть сертификации на основе технологии блокчейн) вошел в пул из 25 лучших проектов из Центральной и Восточной Европы, отобранных аксселератором Bridge to MassChallenge Warsaw.
Стартапы отбираются для пилотного проекта специальной программы, целью которой является привлечение в Польшу лучших технологических стартапов из региона, помощь в развитии их бизнеса, а также поддержка при масштабировании на внешние рынки.
Bridge to MassChallenge Warsaw создано по инициативе Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej и PKO Banku Polskiego. Партнерами программы являются Visa и PGE.
Мировую блокчейн - сеть CertChain , предназначенную для сертификации с децентрализованной проверкой, создает команда консалтинговой компании «Изи Штандарт».
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Белорусский стартап CertChain (сеть сертификации на основе технологии блокчейн) вошел в пул из 25 лучших проектов из Центральной и Восточной Европы, отобранных...
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