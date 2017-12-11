Белорусский блокчейн-стартап CertChain вышел в финал специальной польской программы





Белорусский стартап CertChain (сеть сертификации на основе технологии блокчейн) вошел в пул из 25 лучших проектов из Центральной и Восточной Европы, отобранных аксселератором Bridge to MassChallenge Warsaw.

Стартапы отбираются для пилотного проекта специальной программы, целью которой является привлечение в Польшу лучших технологических стартапов из региона, помощь в развитии их бизнеса, а также поддержка при масштабировании на внешние рынки.

На первоначальном этапе свои заявки д ля участия в программе прислали авторы почти 300 стартапов из 26 стран. В финал кроме представителей Беларуси вышли инновационные проекты из Польши, Эстонии, Румынии, Венгрии, Словакии, России, Украины, всего –из 12 стран.

Bridge to MassChallenge Warsaw создано по инициативе Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej и PKO Banku Polskiego. Партнерами программы являются Visa и PGE.

Мировую блокчейн - сеть CertChain , предназначенную для сертификации с децентрализованной проверкой, создает команда консалтинговой компании «Изи Штандарт». В интервью белорусским СМИ ее представители заявляли о намерениях в течение 2018 года провести тестирование альфа-версии CertChain, собрать обратную связь, запустить разработку финальной версии продукта, пройти проверку на кибербезопасность и , наконец, в сентябре запустить проект в общее пользование.