ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский блокчейн-стартап CertChain вышел в финал специальной польской программы

11.12.2017 23:56 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Белорусский блокчейн-стартап CertChain вышел в финал специальной польской программы

Белорусский стартап CertChain (сеть сертификации на основе технологии блокчейн) вошел в пул из 25 лучших проектов из Центральной и Восточной Европы, отобранных аксселератором Bridge to MassChallenge Warsaw.

Стартапы отбираются для пилотного проекта специальной программы, целью которой является привлечение в Польшу лучших технологических стартапов из региона, помощь в развитии их бизнеса, а также поддержка при масштабировании на внешние рынки.

На первоначальном этапе свои заявки для участия в программе прислали авторы почти 300 стартапов из 26 стран. В финал кроме представителей Беларуси вышли инновационные проекты из Польши, Эстонии, Румынии, Венгрии, Словакии, России, Украины, всего –из  12 стран.

Bridge to MassChallenge Warsaw создано по инициативе Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej и PKO Banku Polskiego. Партнерами программы являются Visa и PGE.

Мировую блокчейн - сеть CertChain , предназначенную для сертификации с децентрализованной проверкой, создает команда консалтинговой компании «Изи Штандарт». В интервью белорусским СМИ ее представители заявляли о намерениях в течение 2018 года провести тестирование альфа-версии CertChain, собрать обратную связь,  запустить разработку финальной версии продукта, пройти проверку на кибербезопасность и , наконец, в сентябре запустить проект в общее пользование.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский стартап CertChain (сеть сертификации на основе технологии блокчейн) вошел в пул из 25 лучших проектов из Центральной и Восточной Европы, отобранных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Расіяне перахапілі ў Пскоўскай вобласці 19 тон ялавічыны з Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика