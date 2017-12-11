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Повторно проходить техосмотр при покупке авто не нужно будет с 1 января

11.12.2017 20:35 — Разное | БДГ  
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Изменения в порядок проведения техосмотра внесены постановлением Советов министров Беларуси от 6 декабря 2017 г. № 933. Согласно документу, отметку о прохождении техосмотра не нужно будет повторно ставить при покупке автомобиля, который уже прошел техосмотр.

Об этом 11 декабря сообщает Национальный центр правовой информации.

Отметка о прохождении техосмотра будет переноситься в следующих случаях:

  • при внесении изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);
  • при выдаче дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства;
  • при выдаче нового документа о прохождении гостехосмотра;
  • при госрегистрации транспортного средства новым собственником в период действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Изменения в Положение о проведении государственного техосмотра транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении начнут действовать с 1 января 2018 года.

Напомним, 10 декабря замдиректора УП «Белтехосмотр» Владимир Пиульский в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил, что почти 3 млн авто в 2017 году не прошли техосмотр в Беларуси. По его словам, это связано с нежеланием водителей платить транспортный налог: сумма штрафа меньше, чем уплата налога.

 
 
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Изменения в порядок проведения техосмотра внесены постановлением Советов министров Беларуси от 6 декабря 2017 г. № 933. Согласно документу, отметку о прохождении...

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