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Повторно проходить техосмотр при покупке авто не нужно будет с 1 января
Изменения в порядок проведения техосмотра внесены постановлением Советов министров Беларуси от 6 декабря 2017 г. № 933. Согласно документу, отметку о прохождении техосмотра не нужно будет повторно ставить при покупке автомобиля, который уже прошел техосмотр.
Об этом 11 декабря сообщает Национальный центр правовой информации.
Отметка о прохождении техосмотра будет переноситься в следующих случаях:
Изменения в Положение о проведении государственного техосмотра транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении начнут действовать с 1 января 2018 года.
Напомним, 10 декабря замдиректора УП «Белтехосмотр» Владимир Пиульский в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил, что почти 3 млн авто в 2017 году
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Изменения в порядок проведения техосмотра внесены постановлением Советов министров Беларуси от 6 декабря 2017 г. № 933. Согласно документу, отметку о прохождении...
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