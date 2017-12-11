Повторно проходить техосмотр при покупке авто не нужно будет с 1 января

Изменения в порядок проведения техосмотра внесены постановлением Советов министров Беларуси от 6 декабря 2017 г. № 933. Согласно документу, отметку о прохождении техосмотра не нужно будет повторно ставить при покупке автомобиля, который уже прошел техосмотр.

Об этом 11 декабря сообщает Национальный центр правовой информации.

Отметка о прохождении техосмотра будет переноситься в следующих случаях:

при внесении изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);

при выдаче дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства;

при выдаче нового документа о прохождении гостехосмотра;

при госрегистрации транспортного средства новым собственником в период действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Изменения в Положение о проведении государственного техосмотра транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении начнут действовать с 1 января 2018 года.