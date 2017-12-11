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Белорус Зенькович забил лучший гол в чемпионате Казахстана в 2017 году
11.12.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
В понедельник завершилось голосование болельщиков за лучший гол сезона-2017, сообщает портал
Первое место занял белорус Игорь Зенькович, выступающий за "Актобе". Его гол в матче против "Шахтера" в Караганде набрал 2698 баллов. Второе место занял россиянин Андрей Аршавин из "Кайрата" (2496). Тройку лучших замкнул Исламбек Куат (942), представляющий "Астану".
Белорус Зенькович уехал в Казахстан пять лет назад, там он получил казахстанский паспорт. В минувшем сезоне форвард отличился девять раз в 30 матчах — он занимает восьмое место в списке снайперов.
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Белорусский футболист обошел в голосовании форварда "Кайрата" Андрея Аршавина. Смотрите на видео гол в исполнении Игоря Зеньковича.
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