ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорус Зенькович забил лучший гол в чемпионате Казахстана в 2017 году

11.12.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В понедельник завершилось голосование болельщиков за лучший гол сезона-2017, сообщает портал sports.kz. Любители футбола на протяжении десяти дней активно голосовали за претендентов, которые были предложены Профессиональной футбольной лигой Казахстана (ПФЛК).

Первое место занял белорус Игорь Зенькович, выступающий за "Актобе". Его гол в матче против "Шахтера" в Караганде набрал 2698 баллов. Второе место занял россиянин Андрей Аршавин из "Кайрата" (2496). Тройку лучших замкнул Исламбек Куат (942), представляющий "Астану".

Белорус Зенькович уехал в Казахстан пять лет назад, там он получил казахстанский паспорт. В минувшем сезоне форвард отличился девять раз в 30 матчах — он занимает восьмое место в списке снайперов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский футболист обошел в голосовании форварда "Кайрата" Андрея Аршавина. Смотрите на видео гол в исполнении Игоря Зеньковича.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Расіяне перахапілі ў Пскоўскай вобласці 19 тон ялавічыны з Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика