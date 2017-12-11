Белорус Зенькович забил лучший гол в чемпионате Казахстана в 2017 году

В понедельник завершилось голосование болельщиков за лучший гол сезона-2017, сообщает портал sports.kz . Любители футбола на протяжении десяти дней активно голосовали за претендентов, которые были предложены Профессиональной футбольной лигой Казахстана (ПФЛК).

Первое место занял белорус Игорь Зенькович, выступающий за "Актобе". Его гол в матче против "Шахтера" в Караганде набрал 2698 баллов. Второе место занял россиянин Андрей Аршавин из "Кайрата" (2496). Тройку лучших замкнул Исламбек Куат (942), представляющий "Астану".

Белорус Зенькович уехал в Казахстан пять лет назад, там он получил казахстанский паспорт. В минувшем сезоне форвард отличился девять раз в 30 матчах — он занимает восьмое место в списке снайперов.