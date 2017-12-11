Видеофакт: сотни футболистов и 36 арбитров сыграли суточный матч

Матч прошел в минувшую субботу на стадионе "Балтика". На поле соревновались две команды, игроки которых периодически сменяли друг друга. При этом в матче участвовали как любители, так и профессионалы. Также в футбол играли женщины и дети.

Судили матч 36 арбитров, которые также поочередно менялись. Прямая трансляция матча велась в интернете.

Всего за время матча было забито 140 голов. А счет матча — 64:76 в пользу "Балтики".

Нашлось место и штрафам – участники игры получили 25 "горчичников" и две красные карточки.

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