﻿ Видеофакт: сотни футболистов и 36 арбитров сыграли суточный матч. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: сотни футболистов и 36 арбитров сыграли суточный матч

11.12.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Матч прошел в минувшую субботу на стадионе "Балтика". На поле соревновались две команды, игроки которых периодически сменяли друг друга. При этом в матче участвовали как любители, так и профессионалы. Также в футбол играли женщины и дети.

Видеофакт: сотни футболистов и 36 арбитров сыграли суточный матч
RT
Видеофакт: впечатления зарубежных болельщиков о пребывании в России

Судили матч 36 арбитров, которые также поочередно менялись. Прямая трансляция матча велась в интернете.

Всего за время матча было забито 140 голов. А счет матча — 64:76 в пользу "Балтики".

Нашлось место и штрафам – участники игры получили 25 "горчичников" и две красные карточки.

Читайте также:

Чирлидерша прошла по воздуху в перерыве игры по американскому футболу>> 

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24-часовой футбольный матч, посвященный Всемирному дню футбола, сыграли около 600 спортсменов в Калининграде. Смотрите кадры с суточного футбольного мероприятия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Klaipedos nafta: решение Минска отгружать часть грузов в российских портах не повлияет на объемы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика