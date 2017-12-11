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Больше тысячи дронов устроили световое шоу в небе над Гуанчжоу

11.12.2017 21:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По информации местных СМИ, всего в городское небо подняли 1180 коптеров. Причем всеми летательными аппаратами управлял один оператор с помощью уникального пульта.

Больше тысячи дронов устроили световое шоу в небе над Гуанчжоу
CC BY 2.0 / Greg Clarke / Sunset Drone
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Все действия дронов в воздухе были запрограммированы заранее, и оператор был скорее на подстраховке и наблюдал за уникальным шоу вместе со зрителями.

Общий вес поднятых в воздух летательных аппаратов составил около тонны.

Прошлой зимой подобное шоу было показано в том же Китае. Но тогда дронов было меньше тысячи.

 
 
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Яркое световое шоу с помощью дронов показали во время экономического форума в китайском Гуанчжоу. Смотрите на видео необычное зрелище.

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