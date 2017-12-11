Больше тысячи дронов устроили световое шоу в небе над Гуанчжоу

По информации местных СМИ, всего в городское небо подняли 1180 коптеров. Причем всеми летательными аппаратами управлял один оператор с помощью уникального пульта.

Все действия дронов в воздухе были запрограммированы заранее, и оператор был скорее на подстраховке и наблюдал за уникальным шоу вместе со зрителями.

Общий вес поднятых в воздух летательных аппаратов составил около тонны.

Прошлой зимой подобное шоу было показано в том же Китае. Но тогда дронов было меньше тысячи.