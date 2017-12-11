После смертельного ДТП на проспекте Победителей с участием грузовика, два года не проходившего техосмотр, ГАИ приняла меры — организовала двойную декаду «Техосмотр» и пообещала строжайше наказывать водителей без ТО. Оштрафованных будет много, ведь ежегодно армия автомобилистов, сознательно игнорирующих техосмотр и уплату госпошлины за допуск транспортного средства к дороге, растет. Но может ли массовая проверка документов уберечь от несчастных случаев на дороге?

Сколько ДТП произошло из-за неисправных транспортных средств





По данным следствия, грузовик, сбивший пятерых человек на пешеходном переходе у ТЦ «Замок» , два года не проходил техосмотр. Однако официальная причина аварии все еще не озвучена. Но может ли наклейка о прохождении ТО служить оберегом от аварий на дороге?

По данным ГАИ МВД, всего 0,63% ДТП из около 3000 в год происходят именно из-за неисправности транспортного средства. Например, в прошлом году было зарегистрировано 17 таких ДТП, в которых погибло пять и ранено 32 человека, годом ранее ГАИ зафиксировала 22 аварии — в них шесть человек погибло, 32 получили ранения.

Чаще всего причиной аварии служили износ протектора и разрыв шин — это привело к шести ДТП за год, неисправность тормозов (7 случаев), неисправность приборов освещения и сигнализации — 4 ДТП, сцепления — один случай.

Больше половины автомобилистов не проходят техосмотр





Уже четвертый год белорусские водители обязаны уплачивать госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Без ее уплаты нельзя пройти обязательный техосмотр.

По данным УП «Белтехосмотр», за 11 месяцев 2017 года на техосмотр прибыли 1 253 118 автомобилей. Это треть всех зарегистрированных автомобилей в Беларуси, включая личный и коммерческий автотранспорт. Причем 215 тысяч из них не прошли техосмотр с первого раза. Велика также доля тех, кто не проходит диагностику и не получает допуск к движению с первого раза, и половина из них — по причине неисправностей тормозной системы.

Год от года количество автомобилистов, намеренно не проходящих техосмотр, растет. Например, в 2013 году «дорожного налога» еще не существовало. Техосмотр проходило порядка 60% всех автомобилей, зарегистрированных в Беларуси.

В следующие два года количество автомобилистов, исправно посещающих станции техосмотра и уплачивающих пошлину, уменьшилось. Но половина всех авто все так же исправно приезжала на станции техосмотра.

В 2016 году желающих уплатить дорожный налог и пройти техосмотр стало еще меньше. 56% авто в прошлом году не приехали на техосмотр.

Госпошлина, напомним, рассчитывается исходя из массы автомобиля и не зависит от года выпуска или марки авто и уплачивается до прохождения техосмотра в полном объеме. К примеру, для авто с максимально разрешенной массой от 1,5 до 2 тонн она составит 6 базовых величины, или 138 рублей в год. Поэтому многие автомобилисты стали игнорировать техосмотр. Недавно депутаты высказались за изменение механизма взимания госпошлины на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Пока же факт остается фактом — многие игнорируют техосмотр именно из-за высокой пошлины.

«Алгоритм прохождения техосмотра стоит пересмотреть»

Вторая причина, по которой автомобилисты игнорируют «дорожный налог», — наличие неисправностей, которые однозначно не дадут получить отметку в техпаспорте. Речь не идет о серьезных поломках — неисправности тормозной системы или рулевого управления, а о мелких недостатках.

Например, трещина на лобовом стекле в зоне действия дворников со стороны водителя однозначно не оставляет шансов водителю пройти техосмотр. Но опять же вопрос — есть ли смысл в техосмотре, если, едва выехав за ворота станции, любой водитель может получить камнем в лобовое стекло.

Независимый автотехнический эксперт Александр Коноплицкий на вопрос, есть ли смысл в техосмотре, не дает однозначного ответа.

— Если машина только из салона — зачем ей техосмотр? И с другой стороны — если это 20-летний корч, то однозначно ему нужно проходить осмотр у специалистов. Опять же — если я за машиной слежу регулярно, что мне даст отметка о прохождении техосмотра, зачем мне вообще ехать на станцию — за штампом? — рассуждает автоэксперт. — Другой вопрос: согласно ПДД, велосипед, прицеп, мопед или гужевая повозка — это тоже транспортные средства. И водители всех ТС обязаны проходить техосмотр, но почему-то одни освобождены от техосмотра, а другие нет. Вот поэтому я выступаю за то, чтобы сам алгоритм прохождения техосмотра, саму его суть пересмотрели — не ужесточили, не упростили, а подошли к нему разумно.

А вот если именно техническое состояние авто стало причиной аварии, тогда, по мнению Александра Коноплицкого, стоит повысить ответственность за ДТП.

— Если отказывают тормоза, лопнули патрубки или случился какой-то еще технический сбой, происходит авария и выясняется, что автомобилист не проходил техосмотр, тогда ответственность за такое ДТП стоит увеличить. И люди будут сами ответственнее подходить к содержанию автомобиля.

Изменения в процедуре техосмотра все же будут. Как стало известно в понедельник, с 1 января 2018 года при смене владельца автомобиля техосмотр будет не нужно проходить заново.

А что бы вы изменили в процедуре прохождения техосмотра?

ОПРОС Проходите ли вы техосмотр? Да. Закон есть закон 35% Нет. Дешевле заплатить штраф 63% Ваш вариант ответа 2% 599 голосов