Сделано в Беларуси. Пищевая промышленность: Coca-Cola, фальстарт Suedzucker и алкогольные династии



era.by

Как приватизировались сахарщики и кондитеры, что не купили в Беларуси Suezucker, Akzo Nobel и Bahlsen и чем знамениты Белко и Дудко. EJ.BY и его генпартнер МТБанк представляют первую часть истории отечественной пищевой промышленности.

Золотая жила

Пищевая промышленность, с царских времен являющаяся одной из валообразующих отраслей белорусской экономики, во времена независимости получает новый импульс для развития. Сначала сахарная, потом молочная, мясная и рыбоперерабатывающая подотрасли создадут новую важную экспортную базу страны, в 2010-х годах обойдя по объемам валютных поступлений машиностроительный комплекс.

Несмотря на серьезный интерес крупных западных инвесторов, в середине 1990-х годов белорусские власти заморозят приватизацию пищевых активов, внеся их в «черные списки». Государство сохранит практически полный контроль над спиртоводочной, мясной, молочной промышленностью, единственной табачной фабрикой и постепенно возвратит в свою собственность сахарные и кондитерские заводы и фабрики. В ряде отраслей (в первую очередь, молочной и мясной), благодаря дешевому за счет госсубсидий сырью, удастся создать успешные государственные бизнесы. Доступ к госактивам, дешевым ресурсам и рынку в порядке исключения получат некоторые частные национальные компании («Савушкин продукт», «Табак-Инвест»). Но по-настоящему «зеленый свет» частному бизнесу будет предоставлен только на одном рынке пивном, в который в ходе приватизации с середины 2000-х годов инвестируют Carlsberg, Heineken, Olvi. В остальные сегменты частные инвесторы в большинстве случаев получают допуск через greenfield-проекты, особенно отличившись в рыбопереработке.

В равных условиях госсектору, тем не менее, сложно конкурировать с частным капиталом. Это показывает пример ликероводочной промышленности, где частные компании (Минский завод виноградных вин, «Завод Бульбаш») теснят предприятия холдинга «Минск Кристалл». Равный доступ к сырьевой базе и уменьшение господдержки потребуют от властей поиска нового эффективного управленца для своих активов, а значит, привлекать частного собственника в лице национального и иностранного капитала.

1991

Провенгерский лидер

Под Гомелем в поселке Юбилейный создается белорусско-венгерское винодельческое предприятие «Вебер Майя». С 1996 года оно называется BST.





фото: wikimapia.org

В пик расцвета на BST приходится до 90% производства вин на белорусском рынке. Частная компания входит на добровольных началах в концерн «Белгоспищепром».

За обладание столь ценным активом регулярно ведутся «войны». Борьба за контроль над этим предприятием станет самым ярким примером передела рынка в худших российских традициях — с уголовщиной, банкротствами, судебными процессами.

В 1998 году взять под контроль BST попытаются владельцы «Евроторга». Итогом очередной «войны» станет банкротство предприятия. В 2011 году площадку завода выкупят для налаживания производства собственных брендов Сергей Тюшкевич и Виктор Поветкин («Белвингрупп»).

Барановичский кофе

Барановичский пищекомбинат, который в течение 20 лет возглавляет известный и влиятельный советский менеджер Валентина Шарова, до горбачевских антиалкогольных реформ 1985-1986 годов является одним из крупнейших производителей вин в республике.

В период борьбы с пьянством его постигает участь многих винзаводов СССР, которые вынуждены перепрофилироваться. В Барановичах при поддержке главы Брестской области Владимира Заломая принимается решение наладить производство кофе. Владимир Заломай курирует этот проект даже после того, как уходит с должности председателя облисполкома.

Новое производство создается в течение десяти лет. Но когда кофе в Барановичах, наконец, начинают производить, он оказывается неспособным конкурировать с заполонившими белорусский рынок зарубежными и российскими кофейными марками.

В 2016 году Барановичский пищекомбинат, продающийся как единый имущественный комплекс, приобретет владелец российской кофейной компании «Вокруг света» Сергей Соколов.

1992

Арендаторы из Слуцка и немецкие деньги

Под руководством возглавляющего с 1974 года Слуцкий сахарорафинадный завод Анатолия Куприяненко предприятие меняет форму собственности и становится арендным предприятием. Комбинат – единственное предприятие в отрасли, часть прибыли которого заносится на лицевые счета членов трудового коллектива. Через два года эти счета будут использованы наравне с чеками «Имущество» при акционировании.





фото: produktgoda.by

Топ-менеджменту удается под гарантию правительства по линии Germes получить немецкий кредит в объеме 12 млн марок. Эти и собственные средства вкладываются в модернизацию производства и позволяют создать в Слуцке один из самых современных сахарных заводов на постсоветском пространстве. Модернизация, успешно завершенная к середине 1990-х (мощности увеличены в два раза, значительно наращена эффективность), и полное погашение немецкого кредита позволяют менеджменту и акционерам Слуцкого сахарорафинадного комбината долгое время не обращаться за государственным финансированием и сохранять независимость.

Династия Белко

Один из ценнейших и ходовых пищевых продуктов 1990-х – водка. В Беларуси крупнейшие водочные заводы управляются «красными директорами» из семьи Белко.





Николай Белко, фото: produkt.by

Старший Белко, Николай, с советских времен возглавляет крупнейшее предприятие отрасли – Минское областное объединение крахмальной промышленности «Кристалл». В его состав входит минский ликеро-водочный завод «Кристалл». В рамках «Минсккрахмалпрома» Николай Белко сохраняет оставшуюся с советских времен тесную связку со спиртовыми заводами, обеспечивающими главное предприятие сырьем, что позволяет сберечь потенциал «Кристалла» в сложное время. При Станиславе Шушкевиче минский Белко получает почетное звание «Заслуженного работника промышленности Республики Беларусь». Директорское кресло «Кристалла» известный водочник покинет в 2001 году - в 68-летнем возрасте.





Василий Белко, фото: realbrest.by

В 1992 году директором еще одного крупного водочного предприятия страны, Брестского ЛВЗ, становится его брат Василий Белко. Также, как и Николай, он имеет почетное звание «Заслуженного работника промышленности Республики Беларусь», которое ему присваивает в 1998 году Александр Лукашенко. Василий Белко уйдет с завода в 2009 году также в достаточно зрелом, 67-летнем, возрасте. В среде брестских водочников даже бытует альтернативная расшифровка «Белалко» - «Белко-алкоголь» (официальная - «Белорусский алкоголь»). Василий Белко использует свое имя и в названии фирменного бара завода – «У Василя».

На «Аквадиве» и под началом дяди в Бресте работает Николай Белко-младший, сын бывшего директора «Минск-Кристалла». В 2010-х годах он некоторое время будет возглавлять Климовичский ЛВЗ.

1993

Рождение «Санта Бремор»

Начинается история крупнейшего в ЕАЭС производителя рыбопродукции – брестской компании «Санта Бремор».





Михаил Мошенский, фото: grodno-best.info

У ее истоков стоит сын директора Брестского археологического музея Михаил Мошенский. Он оканчивает Брестский железнодорожный техникум и институт железнодорожного транспорта и в советское время в течение 25 лет работает на Брестском электромеханическом заводе. В 1991 году с должности начальника конструкторско-тематического отдела специализированного конструкторского бюро Михаил Мошенский уходит в бизнес.

В первые годы он занимается посредническими торговыми операциями с Польшей в качестве наемного директора. Рыбная тема возникает во время встречи с голландским бизнесменом, приехавшим в Брест с целью поиска места и партнеров для предприятия по очистке креветок. Михаил Мошенский за два месяца организует производство, сначала экспортирует российскую рыбу на Запад, а с подъемом рынка в бывшем СССР ввозит на него мороженую рыбопродукцию. В 1993 году он регистрирует предприятие «Нила». В 1995 году появляется будущая головная компания холдинга «Санта Импэкс Брест», и брестский бизнесмен уже в 1990-е вырастает в достаточно крупного международного трейдера.





фото: optim-m.by

С середины 1990-х годов Михаил Мошенский и работающий с ним сын Александр готовятся к запуску производственного проекта. В 1998 году появляется компания «Санта Бремор», которая начинает строительство современного рыбоперерабатывающего завода на территории СЭЗ «Брест».

Михаилу Мошенскому не суждено дожить до его запуска. 7 мая 2000 года он скончается в результате третьего инфаркта. Мошенский станет одним из двух бизнесменов современной Беларуси, в честь которых названы улицы. В память о нем будет переименована улица Шоссейная в Бресте.

«Газированный» бизнес

Ситуация на рынке благоволит Анатолию Артюховскому - новому директору Минского завода безалкогольных напитков, преобразованного в этом году в арендное предприятие.

Опыт выпускника БГТУ, участвовавшего в наладке пищевых предприятий России, Армении, Беларуси (включая «Крынiцу»), востребован Coca-Cola Amatil, которая выходит на рынок Беларуси. С 1994 по 1997 год, до запуска собственного производства в Колядичах, МЗБН будет разливать для нее напитки и впитывать технологические, сбытовые и маркетинговые know-how мирового лидера.

Они позволят МЗБН занять ведущие позиции на отечественном рынке воды и безалкогольных напитков и конкурировать в том числе с Coca-Сola Сompany. Ответом на ее культовый бренд станет «Бела-Кола». В 1995 году МЗБН акционирован и преобразован в закрытое акционерное общество, контроль над предприятием получает Анатолий Артюховский и топ-менеджмент.

В течение 1990-2010-х годов среди сотни компаний на этом рынке, кроме Coca-Сola и МЗБН, выделются еще три бизнеса.

В 1994 году с конвейера завода «Трайпл» выходит первая бутылка одноименной газировки. Газировка и пластиковые окна становятся первыми производственными проектами одного из самых известных бизнесменов этой эпохи Юрия Чижа. В 1999 году производство напитков будет выведено в самостоятельное юрлицо – «Акватрайпл».

В 1997 году начинает добывать минеральную воду бухгалтер Владимир Делендик. На начало 2000-х годов приходится пик расцвета его «Дариды» – бизнесмен становится депутатом, создает собственный одноименный футбольный клуб.

В сегменте питьевой воды высокие позиции у компании «Фрост и Ко», чьи скважины расположены под Хомском в Дрогичинском районе. Основателями бизнеса являются Юрий Мороз и его семья.

Безалкогольным ассортиментом занимаются владельцы пивоваренного завода «Сябар» и его новый владелец Heineken Group. В 2010-е годы в крупного игрока на рынке питьевой воды и безалкогольных напитков вырастает «Лидское пиво».

Намерения Suedzucker

В рамках подписанной годом ранее госпрограммы «Сахар» предусматривается «широкое привлечение иностранных инвестиций для развития сахарной промышленности, включая создание совместных с инофирмами предприятий».

В этом году правительство Вячеслава Кебича начинает переговоры с немецкой компанией Suedzucker, которая является крупнейшим европейским производителем сахара. Немцы окажут серьезную поддержку при разработке бизнес-планов реконструкции отдельных заводов, выборе поставщиков оборудования, но в итоге не будут допущены на белорусские предприятия. Активные переговоры по возможному инвестированию Suedzucker в белорусскую сахарную отрасль будут продолжаться до 1998 года, когда немцам будет дан четкий ответ, что на акции белорусских заводов они не могут рассчитывать.

Немецкие следы в кондитерке

Ганноверский кондитерский концерн Bahlsen предлагает купить «Коммунарку» - фабрику, которая владеет одним из самых раскрученных в бывшем СССР кондитерских брендов. Но предложение накануне акционирования предприятия блокирует его директор Виктор Маринич.

В 1996 году немецкие кондитеры все-таки найдут объект для инвестиций на белорусской земле. Концерн Schwartau через свою дочернюю компанию Vicos Nahrungsmittel, соучредителем которой он является, запустит в Витебске два проекта – сначала «Викос - продукты питания», потом «Вителлу». Они выпускают шоколадные пасты и компоненты к ним. Проекты лично курирует тогдашний министр предпринимательства и инвестиций Александр Сазонов.

В начале 2000-х вокруг предприятий вспыхивают несколько скандалов: между совладельцами Vicos Nahrungsmittel начинается спор за бренд Alisa, против белорусского топ-менеджера «Вителлы» возбуждается уголовное дело. Претензии к качеству продукции - «шоколадным пастам с цинком» - предъявляет санитарная инспекция. Все это заставляет Schwartau выйти из бизнесов.

«Вителла» достанется ее нынешнему владельцу – ирландскому холдингу Kerry Group. Это крупнейшая инвестиция ирландского бизнеса на территории Беларуси, витебский завод под его крылом выпускает глазури и начинки для мороженого и кондитерских изделий.

Жажелкинское «Белпи»

Создается первый частный водочный завод.

В поселке Жажелка в Смолевичском районе начинает производство один из первых в стране частных водочных заводов «Белпи». Он принадлежит семье Дайнеко – писателю Леониду Дайнеко (автору романов «Меч князя Вячки» и «След оборотня») и его сыновьям Дмитрию, Сергею и Степану.

Одним из самых известных брендов предприятия становится «Крамбамбуля». В 2000-е годы завод с маркой «Генерал» будет составлять конкуренцию даже государственным водочным предприятиям.

В 2014 году на фоне роста конкуренции завод будет остановлен.

1994

«Австралийская» и «греческая» Coca-Cola

Продукцию Coca-Cola Company рядовые белорусы могут массово продегустировать во время московской Олимпиады. Это Fanta, так как саму Coca-Cola здесь нельзя продавать из-за действующего контракта с PepsiCo - конкурентом Coca-Cola Company.





фото: bntu.by

В начале 1990-х годов Сoca-Cola Company опережает PepsiCo и налаживает производство на территории Беларуси. Ее дочерняя компания, австралийская Coca-Cola Amatil, с 1994 года начинает разливать продукцию американской компании на Минском заводе безалкогольных напитков. В 1997 году Coca-Cola Amatil строит собственный завод в Колядичах, для управления им создается иностранное предприятие «Кока-Кола Бевриджис Белоруссия».

В 2001 году «Кока-Кола Бевриджис Белоруссия» переходит в собственность греческого подразделения корпорации – Coca-Cola Hellenic. Это вторая по объемам производства компания в структуре глобального бизнеса, она производит и поставляет продукцию примерно в 30 стран Европы. Coca-Cola Company в Coca-Cola Hellenic принадлежит 23% акций, такую же долю имеет греческий инвестор David Group. Остальные акции находятся в обращении на биржах Афин, Лондона и Нью-Йорка.

В 2011 году Coca-Cola Hellenic делает инвестиции в соковый бизнес на территории Беларуси. За 3,9 млн евро она приобретает частного производителя соков и нектаров – смолевичскую фирму «Вланпак».





Уоррен Баффет, фото: forbes.com

Одним из крупнейших акционеров Coca-Cola Company является инвестиционная компания Berkshire Hathaway знаменитого миллиардера Уоррена Баффета.

PepsiCo в конце 1990-х годов также предпринимает попытку выйти на белорусский рынок с производственным проектом. Некоторое время будет обсуждаться возможность ее участия в «Фирме «Вейно» под Могилевом. Но розлив продукции компании в Беларуси начнется только с 2015 года – по лицензии на базе «Лидского пива».

Дудко на «Оливарии»

Акционируется пивоваренный завод «Беларусь», возглавляемый с 1992 года бывшим руководителем Молодечненского пивоваренного завода и областного объединения «Минскпивпром» Тамарой Дудко.





Тамара Дудко (в центре), фото: alesyamag.by

Уроженка Вилейки в советские времена оканчивает несколько учебных заведений, готовящих специалистов пищевой промышленности, а также Минскую высшую партийную школу. В 1989-1992 годах она представляет Беларусь в Верховном совете СССР, некоторое время работает в Мингорсовете и возглавляет исполком Партизанского района города Минска.

Завод «Беларусь» после акционирования получает новое название «Пивзавод Оливария» и новых собственников – контрольный пакет акций отходит директору и менеджменту. По инициативе Тамары Дудко создается влиятельный в 1990-е годы отраслевой союз белорусских пивоваров.

Директор и акционер «Пивзавода Оливария» играет видные роли в общественно-политической жизни страны. В 1996 году по указу президента она становится вторым лицом в белорусском «сенате». Также Тамара Дудко с момента основания в 1991 году возглавляет Белорусский союз женщин.

В 1999 году автомобиль, в котором она будет ехать вместе с детьми, зятем и внучкой, столкнется на мядельской трассе с VW Passat. Тамара Дудко и ее зять погибнут в автокатастрофе. В 2003 году бывшему директору «Оливарии» в родном Молодечно будет установлен памятный знак, в честь нее названа одна из улиц города.

Контрольный пакет «Пивзавода Оливария» унаследуют ее сын Николай Дудко и дочь Надежда Нелюбова. 28-летний Николай Дудко станет новым директором предприятия, а его сестра возглавит отдел маркетинга.

Акционирование кондитерки

В этом году проходит акционирование и приватизация крупнейших кондитерских фабрик страны — «Коммунарки», «Красного Пищевика» и «Спартака». Акции начисляются на приватизационные чеки «Имущество», которые находятся в свободной продаже и скупаются инвестиционными фондами.

В итоге, кроме сотрудников и пенсионеров фабрик, акционерами трех лидеров кондитерки становятся сторонние инвесторы, которые в течение 1994-1998 годов аккумулируют крупные пакеты акций в своих руках. Наиболее динамично это происходит на «Спартаке» и «Ивконе», где вскоре появляются новые владельцы. Менее быстрыми темпами идет приватизация «Коммунарки» и «Красного Пищевика». Но и на них появляются сторонние владельцы достаточно крупных пакетов ценных бумаг. На «Красном Пищевике», в частности, утверждаются структуры инвестора Игоря Онищенко.

К 1998 году государство практически утрачивает контроль над крупнейшими кондитерскими предприятиями страны. Оно сохраняет незначительные пакеты, размер которых не позволяет ему даже блокировать решения собраний акционеров: на «Коммунарке» -2,6%, «Спартаке» -13,09%, «Красном Пищевике» - 18%.

В дальнейшем эта стратегическая ошибка будет исправлена. Когда в 2001 году акционируется последнее из крупных предприятий отрасли - фабрика «Слодыч», государство оставит за собой 70,35% его акций.

1995

Спиртовые проблемы

В этом году в активную фазу входит сотрудничество Министерства сельского хозяйства с давальцами, которые обеспечивают спиртовые заводы сырьем.

Инициатором «спиртовой темы» становится министр Василий Леонов, который озабочен загрузкой простаивающих заводов. В советской Беларуси действует свыше 70 спиртзаводов, мощности которых рассчитаны на выпуск 18 млн дал спирта. Из этого спирта только около 12% идет на внутренние потребности. После развала СССР все эти заводы сохраняются и во многих районах являются «жизнеобразующими» производствами.

Фирмы-поставщики зерна на переработку в спирт определяются на тендерах, проводимых министерством. По условиям контрактов в Беларуси остается 65-75% спирта, выработанного из сырья. Остаток не облагается акцизами и отдается давальцам. Одним из пионеров этих схем становится Иван Титенков, который работает на Ковгарском спиртзаводе в Осиповичском районе. Его партнером некоторое время является известный российский бизнесмен, будущий кандидат в президенты России Владимир Брынцалов.





фото: rbsmi.ru

Решение проблемы с загрузкой спиртзаводов создает другую проблему. Многие давальцы зерна оказываются подставными фирмами, которые из полученного в Беларуси спирта налаживают масштабное производство нелегальной водки в России. Среди давальцев, например, фигурируют даже исландские компании. Потери российского бюджета оцениваются в миллиард долларов и заставляют руководство страны в 1996-1997 годах ввести запрет на ввоз белорусского спирта. Белорусы полностью запретят работу с давальцами на своих спиртовых заводах только в 2002 году. Число работающих спиртзаводов начнет сокращаться путем лицензирования производства спирта и введения квот на его выпуск. В 2000-2010-х годах большая часть заводов будет закрыта, лучшие переданы в подчинение водочным и некоторым другим пищевым предприятиям.

Чтобы отказаться от услуг давальцев и найти собственные гарантированные источники сырья, в 1997 году впервые в истории независимой Беларуси вводится государственный заказ на зерно для ликеро-водочной промышленности. Объем обязательной закупки составляет 100 тыс. тонн. Правда, обеспечение предприятий сырьем зависит от урожайности — зерно в первую очередь направляется хлебопекарням, комбикормовым заводам, и зачастую производители алкоголя испытывают недостаток сырья.

Алкогольные качели

Белорусская ликеро-водочная промышленность, находящаяся в подчинении Минсельхоза, бьет рекорды по производству водки.

В этом году произведено и реализовано 14,1 млн дал ликеро-водочных напитков. Для сравнения: в 1985 году выпущено 7 млн дал водки и прочего крепкого алкоголя.

Но с этого года начинается постепенное сокращение ее производства, вызванное как постоянным увеличением акцизов на водку, так и ростом объемов выпуска крепких плодово-ягодных напитков.

К 2005 году белорусская «ликерка» вернется на советский уровень: выпущено около 7,7 млн дал ликеро-водочных изделий.

В конце 2000-х годов опять начинается стремительный рост объемов выпуска крепкого алкоголя. Всемирная организация здравоохранения, несмотря на протесты белорусских властей, признает белорусов самой пьющей нацией в мире по итогам 2008-2010 годов. Вторыми станут молдаване, третьими – литовцы, четвертыми – россияне. Согласно данным Глобального доклада о положении в области алкоголя и здоровья, в Беларуси приходится 17,5 л чистого спирта на человека в год. Среднемировой показатель составляет 6,2 л.

Квота на 2016 год, ежегодно выделяемая заводам правительством, составляет 11,6 млн дал ликеро-водочных изделий.

Консервационный бизнес Моисеева

Расставшись со своим партнером по компании «МоКа» Леонидом Каховским, Иван Моисеев некоторое время продолжает заготавливать и экспортировать лисички и прочие дары леса в рамках новой компании «Фирма АВС».

В 1998 году с целью увеличения добавленной стоимости он организует переработку – маринует и солит грибы, а также налаживает выпуск хрена и горчицы. В 2000-2010-е годы ассортиментная линейка «Фирмы АВС» расширяется за счет соков (некоторое время компания по контракту с PepsiCo будет выпускать соки «Привет»), майонеза, кетчупа.

В 2014 году Иван Моисеев вместе с Гелярием Ярмусиком запустит яичную пицефабрику под Гродно – «БелЯрШпехт».

Рыбные инициативы

Накормить белорусов рыбной продукцией и заработать на этом деньги в 1991-2016 годах пытаются свыше 60 предприятий.

В 1995 году в Новогрудке начинает свой проект прораб и дистрибутор стройматериалов Борис Кротин. Вложение в рыбный бизнес будет успешным, компания Кротина «Леор Пластик» - один из крупнейших игроков белорусского рынка рыбопродуктов.

Кроме «Санта Бремор» и «Леор Пластика», серьезные бизнесы по переработке рыбы имеют «Просма», «Вкус рыбы плюс», а также импортер и ретейлер «Виталюр». Резко возрастает число переработчиков рыбы после введения Россией в августе 2014 года продовольственных санкций, когда под запрет на ввоз попадает рыба из Норвегии и стран Евросоюза. Белорусские и российские бизнесмены оперативно организуют перерабатывающие производства по всей стране. Среди новых игроков – «Камчатская рыба» из Гродненской области, «Розовый кит» и «Сибирский барс» из Минской и др. Объемами переработки рыбы и поставок рыбопродуктов в этом периоде выделяется компания «Белросморепродукт», в соучредителях которой фигурирует Белорусская федерация современного пятиборья.

Пробочный бизнес Пахомова

В этом году бизнесмен Дмитрий Пахомов становится партнером учредителей кобленцской группы компаний GETEC, инвестировавшей в создание в Гомеле кластера предприятий по выпуску упаковочной продукции.





фото: gp.by

В течение 15 лет будут открыты фабрики «Алкопак», «Мультипак», «Фрешпак Солюшнс», которые выпускают укупорочные устройства для винно-водочной промышленности и пищевую пленку. Холдинг является одним из крупнейших игроков на рынке СНГ и Евросоюза.

В упаковку для пищевой отрасли инвестирует еще несколько белорусских бизнесменов и иностранные инвесторы.

В числе первых - Светлана Помалейко и Валентин Буйкевич. Помалейко вместе с супругом Александром и сыном Кириллом с 1998 года производит в Гомеле пластмассовые одноразовые контейнеры, полимерную пленку («Каштан») и клейкую ленту скотч («Интертейпс»). Буйкевич в рамках компании «Унифлекс» с 1996 года выпускает для пищевых компаний СНГ и Восточной Европы гибкую упаковку и самоклеящуюся этикетку.

В 2010-х годах активами в Беларуси обрастают крупный производитель жестяной тары из Северной Америки Silgan Holdings и британская компания Linpac Packaging. Американцы в 2011 году покупают своего европейского конкурента - австрийскую компанию Fogel & Noot с фабрикой в Гродно, а англичане открывают в Орше предприятие по производству упаковки из вспененного полистирола для мясных, рыбных и прочих продуктов.

1996

Разгосударствление сахарной отрасли

Четыре сахарных завода страны в Слуцке, Городее, Жабинке и Скиделе акционируются.

Государство оставляет у себя блокирующие пакеты, остальные акции попадают в руки топ-менеджмента и трудовых коллективов. В акционировании заводов участвуют их поставщики — колхозы, совхозы и фермеры.

Сахар – в числе стратегических продуктов 1990-х, «красные директора» сахарных заводов являются одними из самых влиятельных персон в пищевой отрасли и в целом в белорусской промышленности. Слуцкий сахарорафинадный комбинат возглавляет Анатолий Куприяненко, городейский – Александр Максимович (в следующем году его сменяет Михаил Криштапович), заводы в Жабинке и Скиделе – соответственно, Геннадий Велько и Геннадий Карамушко.

Попытка Reynolds и уникальная «табачка»





фото: news21.by

В этом году государственная Гродненская табачная фабрика «Неман» наиболее близко в своей новейшей истории подходит к тому, чтобы вновь обрести частного собственника (предприятие было национализировано в 1939 году).

В начале 1990-х годов переговоры о приобретении бывшей фабрики «Гроднотабакпрома», чья продукция («Прима», «Астра») достаточно высоко котируется на постсоветском пространстве, ведут практически все известные табачные концерны. Но только R.J. Reynolds Tobacco удается подойти к проекту соглашения о создании совместного предприятия. Предполагается, что его участники получат в уставном фонде предприятия паритетные доли. Но в этом же году проект свернут, государство сделает ставку на самостоятельное управление стабильным источником поступления акцизных налогов.

Появление «Аквадива»

В этом году в водочной отрасли возникает первое совместное предприятие — Малиновщизненский спиртоводочный завод «Аквадив».

Владимир Пефтиев, фото: zautra.by

Его учреждает совместно с немецким инвестором минский завод «Кристалл». В 2004 году в СП произойдет смена инвесторов — немецкая доля отойдет американской и кипрской фирмам, за которыми стоит оружейник Владимир Пефтиев. «Аквадив», часть пакета которого останется у «Кристалла», станет серьезным конкурентом государственным заводам и одним из крупнейших налогоплательщиков Минской области.

В 2010-х годах Владимир Пефтиев будет искать покупателя на свою долю в этом бизнесе.

Австрийская лицензия «Лидского пива»

«Лидское пиво» первым в истории Беларуси налаживает выпуск лицензионного пива. Это «Король хмеля», права на бренд принадлежат австрийской компании Eggenberg International. Но оно будет выпускаться недолго.

Один из крупнейших пивзаводов страны сначала становится арендным предприятием, а в 1994 году преобразуется в акционерное общество закрытого типа. До конца 2000-х годов его контролируют акционеры во главе с генеральным директором Владимиром Юфой.

1997

Голландский интерес к «Мозырьсоли»

Построенный в 1982 году завод «Мозырьсоль», выпускающий высококачественную выварочную соль класса «экстра» и с советских времен ориентирующийся на самый высокодоходный рынок Москвы и Московской области, не обойден вниманием потенциальных инвесторов.





фото: delo.ua

Интерес к готовящемуся в этом году разгосударствлению предприятия проявляет один из мировых соляных лидеров – нидерландская компания Akzo Nobel. В 1997 году завод акционируется, но государство предпочитает сохранить контроль (свыше 85% акций) за высокодоходным активом в своих руках.

Мощности «Мозырьсоли» рассчитаны на производство 360 тыс. тонн (после проведенной в 2012-2013 годах реконструкции увеличены до 480 тыс. тонн), 80% продукции продается примерно в 80 стран. Особенно сильны позиции «Мозырьсоли» в России, где производитель работает через госдистрибутора - «Белорусскую продовольственную компанию». После запрета, введенного в 2015 году на реализацию в России продукции украинской «Артемсоли», мозырский завод нарастит продажи и долю на рынке.

Пищевую соль на внутреннем и внешнем рынках продает также «Беларуськалий». По итогам 2016 года на «Мозырьсоль» и «Беларуськалий» приходится около 20% объема реализации пищевой соли в России.

Дело Калинкина

Убийство председателя Комитета государственного контроля по Могилевской области Евгения Миколуцкого приводит к возникновению громких уголовных дел в ликеро-водочной и спиртовой отрасли.

В следующем году арестован директор Бобруйского гидролизного завода Даур Калинкин, которого обвиняют в разработке и реализации серых схем с подпольным производством водки. Их суть состоит в том, что под видом технического спирта на завод завозится пищевое сырье, из которого потом изготавливается безакцизная водка. Технологический уровень производства бобруйчанами даже технического спирта (на основе отходов сахарного производства) настолько высок, что глава Совета безопасности Виктор Шейман требует, чтобы его сознательно разбавляли вредными ингредиентами.

Отголоски взрыва в Могилеве звучат в водочной отрасли неоднократно. В результате с Климовичского ЛВЗ вынужден уйти Михаил Белоусов, которого тоже обвиняют в причастности к «делу Миколуцкого». Преемники Михаила Белоусова доводят некогда процветавший завод до банкротства.

Триумф «Всеслава Чародея» и падение «Вуадора»

В этом году на «Кристалле» выпускается супер-водка «Всеслав Чародей». Владельцем бренда является совместное белорусского-французское предприятие «Вуадор», которое в 1990-х и в начале 2000-х годов контролирует значительную долю алкогольного рынка страны и через поставки сырья и сбыт продукции серьезно влияет на политику крупнейшего ликеро-водочного завода.

«Всеслав Чародей» разливается в бутылку из белого кремнистого стекла, имеет полимерную пробку. В 2000 году эта водка станет официальным напитком на церемонии Oskar в США. В 2004 году выпущена водка «Марк Шагал», которая становится причиной судебных тяжб «Вуадора» с Комитетом Марка Шагала. Вашингтонский суд признает правоту производителя спиртного и разрешит ему продавать водку под таким брендом на американском рынке.

Сотрудничество «Кристалла» с владельцем «Вуадора» Анатолием Бондарчуком продолжится до 2005 года. В этом году у бизнесмена возникнут проблемы с правоохранительными органами, и он покинет Беларусь. В отношении «Вуадора» начнется производство о банкротстве, предприятие будет ликвидировано в 2009 году.

1998

Новиков на «Спартаке»





Марат Новиков (слева), фото: ok.ru

С 1994 года ведущий скупку акций гомельской кондитерской фабрики «Спартак» Марат Новиков берет над ней контроль и создает на базе предприятия СП. Его компании во главе с Double Star владеют около 38% уставного фонда, контроль обеспечивается за счет акций физических лиц.

Еще год понадобится новому инвестору, чтобы преодолеть сопротивление директората «Спартака». В 1999 году уходит в отставку Ярослав Якимик и его место занимает ставленница инвестора Нина Атаманова.

Марат Новиков – известный в советские времена менеджер. Он оканчивает минский нархоз по специальности «товароведение и организация торговли производственными товарами». После вуза работает на руководящих должностях в «Интуристе», Первомайском райпищеторге, а потом в течение 1976-1986 годов возглавляет знаковый универсам «Пауночны», который первым в стране организует приемный пункт стеклотары, кафетерий, столовую для работников. На базе универсама проводится всесоюзное совещание вторых секретарей ЦК КПСС, зампредов исполкомов, курирующих торговлю.

После ухода из торговли Марат Новиков до 1989 года является зампредседателя одного из колхозов в Столбцовском районе, а потом эмигрирует в США. Там вместе с партнером он организует компанию Double Star International и дистрибутирует продукты из бывшего Советского Союза на американский рынок.

В 1990-е годы, кроме «Спартака», также приватизирована ивенецкая кондитерская фабрика «Ивкон». Это происходит в 1995 году. Фабрика специализируется на производстве знаменитой «Коровки». В 2000 году владельцы «Ивкона», в числе которых называются представители семьи бывшего исполнительного секретаря СНГ Ивана Коротчени, создают холдинг, присоединив на некоторое время молодечненскую фабрику «Конфа».

«Коммунаровский» мораторий

Ситуация, возникшая вокруг приобретения на вторичном рынке акций «Коммунарки» для концерна «Бабаевский», выходит на уровень президента и становится поводом для принятия одного из важнейших решений в истории приватизации Беларуси.

В марте этого года подписывается декрет №3 «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь», который на 13 лет замораживает приватизацию госсобственности через рынок ценных бумаг. Документом вводится мораторий на отчуждение акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе разгосударствления и приватизации. На «Коммунарке» выполнение положений декрета приведет к тому, что около 10% акций, купленных одним из профучастников белорусского рынка ценных бумаг, будут заморожены и повешены на баланс предприятия.

Только в 2008 году будет издан декрет №7, который внесет изменения в документ десятилетней давности. В нем будет провозглашена постепенная отмена ограничений (в три этапа) на обращение акций открытых акционерных обществ. Согласно документу, с 1 января 2011 года все ограничения будут полностью отменены. Однако сразу после этого, в марте, появится указ №107, который задним числом введет преимущественное право исполкомов на покупку льготных акций сельскохозяйственных, пищевых и стратегических предприятий.

Старт и расцвет «Табак-Инвеста»

Начинается производство папирос и сигарет на первой и единственной до 2016 года частной табачной фабрике «Табак-Инвест». В проект инвестируют уроженец Абхазии Павел Топузидис, с 1973 года строящий в Беларуси мосты, и его партнер Виктор Петрович.

Инженер Павел Топузидис уходит в бизнес в конце 1980-х годов. Некоторое время в руденском кооперативе «Пластикат» он производит погребальные венки, потом выращивает с корейцами лук в Пуховичском районе и выпускает игрушечные самолетики на базе минской фабрики «Корпак». В его бизнес-биографии имеется и «табачный опыт»: еще в начале 1990-х, до официального объявления госмонополии на табак, Топузидис создает фирму «Прима», которая производит папиросы «Беломор-канал» и спички «Пламя Октября».





Павел Топузидис, фото: tut.by

«Табак-Инвест» начинает с овальных сигарет «Прима» и «Астра», которые популярны с советских времен. Но постепенно благосостояние населения растет, изменяются его вкусы, и фабрика переходит к выпуску продукции с фильтром. Квота на выпуск для фабрики в течение 2000-х годов постепенно растет. Среди самых известных брендов - «Корона» и «Форт». В 2004 году на «Табак-Инвесте» стартует контрактное производство вытесненной с оптового рынка Japan Tobacco International. Частник опередит государственную Гродненскую табачную фабрику «Неман» в реализации новой госстратегии на табачном рынке и получит в свое портфолио контракт с другой транснациональной корпорацией Imperial Tobaco Group (с ее «дочкой» Reemstma Cigarettenfabriken).

В начале 2000-х годов будет предпринята попытка повторить успех Павла Топузидиса. Группа бизнесменов получит лицензию и квоту на выпуск сигарет на созданной в Полоцке фабрике «Белпрото». Но в течение почти пяти лет предприятие так и не начнет работать.

Федоровская «маргаринка»

Эмоциональное выступление Александра Лукашенко положит конец карьере яркого представителя «красного директората» начала 1990-х Леонида Федорова. Глава государства обвиняет Федорова, руководившего Минским маргариновым заводом в 1985-1998 годах, в том, что тот с помощью венгерских инвесторов прибирает предприятие к своим рукам.

Леонид Федоров, действительно, сотрудничает в середине 1990-х годов с венгерской компанией, которая поставляет на предприятие пивоваренное оборудование: директору «маргаринки» кажется перспективным развитие нового направления на площадке завода.

Однако проверки, которые начинаются после выступления президента, вскоре заставят Леонида Федорова уйти с завода, а само предприятие вернется в лоно государства, которое увеличит свой пакет акций до 82%. Новый менеджмент доведет некогда процветавший завод до предбанкротного состояния. Только поддержка города поможет остаться ему на плаву, хотя рыночная доля ММЗ заметно сократится.

Государство пытается избавиться от бремени заботы о проблемном предприятии. Для этого ММЗ включат в проект по пилотной приватизации, который в начале 2010–х годов пытается реализовать при поддержке Всемирного банка Национальное агентство приватизации и инвестиций. В списке предприятий, вошедших в проект, из пищевиков фигурирует также «Конфа». По сравнению с другими предприятиями, вошедшими в данный перечень, ММЗ будет ближе всех к обретению покупателя. Но литовский инвестор, ведущий переговоры, прервет их.

ММЗ теряет позиции из-за наплыва на рынок продукции из России (заводов транснациональной корпорации Unilever, НМЖК и др.), а также активной деятельности частных белорусских компаний. В 1993 году майонез начинает выпускать «Памакс», в 1996 году в Борисове стартует «Камако», потом появляются «Продукты питания «Ланна», начинает майонезную тему «Фирма «АВС».

Продолжение следует …