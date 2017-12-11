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Фурсов: чиновники от спорта проиграли МОК
12.12.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь
На 12 декабря запланировано заседание Национального олимпийского комитета РФ, в ходе которого российская сторона намерена озвучить окончательное решение об участии в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
Накануне, 11 декабря, на заседании комиссии спортсменов Олимпийского комитета России
© Sputnik/ Сергей Гунеев
Дискуссия в обществе, которая возникла в результате
Известный историк, генеральный директор Института системно-стратегического анализа РФ Андрей Фурсов прокомментировал решение МОК и высказал свою точку зрения относительно возможного выступления российских олимпийцев под нейтральной символикой.
"Холодная война в спорте шла всегда. Советский Союз был силен, и Запад только один раз предпринял попытку давления, когда в 1980-м году после ввода войск в Афганистан бойкотировал московскую Олимпиаду, а мы в ответ бойкотировали Олимпиаду в Штатах. Нынешнее решение — часть общего давления на Россию. Сам факт, что Россию вынуждают выступать под олимпийским, белым флагом, флагом капитуляции, тоже часть этого давления. С другой стороны можно понять спортсменов, которые готовились, для многих это последний шанс, но спортсмен еще и гражданин, и патриот", — считает Фурсов.
По мнению собеседника Sputnik, в возникшей ситуации виноват не только Запад, но, в первую очередь, чиновники от спорта, которые проиграли эту ситуацию, и в то же время, как всегда, никто наказан не будет.
Комментарий Андрея Фурсова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Генеральный директор Института системно-стратегического анализа РФ, известный историк Андрей Фурсов комментирует решение МОК в отношении России.
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