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Фурсов: чиновники от спорта проиграли МОК

12.12.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На 12 декабря запланировано заседание Национального олимпийского комитета РФ, в ходе которого российская сторона намерена озвучить окончательное решение об участии в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Накануне, 11 декабря, на заседании комиссии спортсменов Олимпийского комитета России большинство атлетов заявили, что настроены ехать на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейский Пхенчхан, комиссией было принято решение спортсменов в их стремлении.

Фурсов: чиновники от спорта проиграли МОК
© Sputnik/ Сергей Гунеев
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Дискуссия в обществе, которая возникла в результате решения МОК, разрешившего российским спортсменам выступать на Олимпийских Играх в Пхенчхане только под нейтральным флагом, обретает все более широкий масштаб и обрастает все новыми и новыми суждениями. 

Известный историк, генеральный директор Института системно-стратегического анализа РФ Андрей Фурсов прокомментировал решение МОК и высказал свою точку зрения относительно возможного выступления российских олимпийцев под нейтральной символикой.

"Холодная война в спорте шла всегда. Советский Союз был силен, и Запад только один раз предпринял попытку давления, когда в 1980-м году после ввода войск в Афганистан бойкотировал московскую Олимпиаду, а мы в ответ бойкотировали Олимпиаду в Штатах. Нынешнее решение — часть общего давления на Россию. Сам факт, что Россию вынуждают выступать под олимпийским, белым флагом, флагом капитуляции, тоже часть этого давления. С другой стороны можно понять спортсменов, которые готовились, для многих это последний шанс, но спортсмен еще и гражданин, и патриот", — считает Фурсов.

По мнению собеседника Sputnik, в возникшей ситуации виноват не только Запад, но, в первую очередь, чиновники от спорта, которые проиграли эту ситуацию, и в то же время, как всегда, никто наказан не будет.

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Комментарий Андрея Фурсова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Генеральный директор Института системно-стратегического анализа РФ, известный историк Андрей Фурсов комментирует решение МОК в отношении России.

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