|
Видеофакт: как литовские таможенники белорусские сигареты искали
12.12.2017 07:15 — Разное | Sputnik Беларусь
На железнодорожной станции Кена, анализируя маршрут поезда, следующего из Беларуси, сотрудники литовской таможни узрели подозрительные факты: вагоны, которые перевозили небольшое количество товаров невысокой стоимости в соседнюю страну, вернулись в Литву пустым.
Подобная нелогичная экономика побудила литовских таможенников обратить более пристальное внимание на сами вагоны.
Подозрение подтвердилось — более 100 тысяч пачек белорусских сигарет было найдено в тайнике, размещенном в одном из вагонов. Сумма контрабандного товара составила более 300 тысяч евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пустые вагоны, следующие из Беларуси, вызвали подозрение таможни Литвы. Смотрите на видео, как таможенные службы вскрывали тайники и что они там нашли.
|
Архив (Разное)
Комментарии