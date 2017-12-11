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Видеофакт: как литовские таможенники белорусские сигареты искали

12.12.2017 07:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На железнодорожной станции Кена, анализируя маршрут поезда, следующего из Беларуси, сотрудники литовской таможни узрели подозрительные факты: вагоны, которые перевозили небольшое количество товаров невысокой стоимости в соседнюю страну, вернулись в Литву пустым.

Подобная нелогичная экономика побудила литовских таможенников обратить более пристальное внимание на сами вагоны.

Подозрение подтвердилось — более 100 тысяч пачек белорусских сигарет было найдено в тайнике, размещенном в одном из вагонов. Сумма контрабандного товара составила более 300 тысяч евро.

 
 
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Пустые вагоны, следующие из Беларуси, вызвали подозрение таможни Литвы. Смотрите на видео, как таможенные службы вскрывали тайники и что они там нашли.

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