Видеофакт: как литовские таможенники белорусские сигареты искали

На железнодорожной станции Кена, анализируя маршрут поезда, следующего из Беларуси, сотрудники литовской таможни узрели подозрительные факты: вагоны, которые перевозили небольшое количество товаров невысокой стоимости в соседнюю страну, вернулись в Литву пустым.

Подобная нелогичная экономика побудила литовских таможенников обратить более пристальное внимание на сами вагоны.

Подозрение подтвердилось — более 100 тысяч пачек белорусских сигарет было найдено в тайнике, размещенном в одном из вагонов. Сумма контрабандного товара составила более 300 тысяч евро.