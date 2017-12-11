В народе говорят: умные мужчины редко женятся на умных женщинах, потому что умная женщина не такая дура, чтобы принять предложение руки и сердца с первого раза, а умный мужчина не такой дурак, чтобы предлагать дважды. Любопытно, что в реальной жизни даже до первого предложения может не дойти.

Случился со мной как-то следующий эпизод: мне очень понравился один человек. Мужчина, назовем его Виктор, был очень хорош собой, умен и начитан. Наше общение было всегда сугубо в рамках работы, но втихаря я переживала, потому что он никак не реагировал на мой напряженный организм в ожидании команды «фас!».



Womansay.net

Постепенно помимо деловых вопросов мы стали отвлекаться на разговоры о политике, о состоянии белорусской экономики, о книгах об истории и искусстве, и наши интересные, интеллектуально насыщенные дружеские беседы так ему понравились, что он решил… познакомить меня со своей невестой Ирой. Ну, или, я подозреваю, почуявшая угрозу Ира решила познакомиться со мной, чтобы показать, что территория уже помечена.

Когда я увидела молодую девушку фотомодельной наружности, я поняла, что схожу с дистанции, даже не стартанув. После короткого приветствия девушка через слово стала повторять «Витенька говорит… Витенька считает…», и я сразу подумала: «Ну что за дурында, какой же он мне Витенька?!». Но Витенька смотрел на Иришу взглядом, в котором явно читалось: «Ну прелесть, что за дурочка!». В общем, гиблое было дело изначально.

Внимание, вопрос знатокам: кто в этой ситуации умная, а кто — дурочка? В конце концов, что значит быть умным человеком? Еще интереснее ответить на вопрос: что значит быть умной женщиной?



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Так что вначале давайте определимся с понятиями.

Во-первых, по-моему, мы часто не вполне справедливо приравниваем ум к образованности. Одно другому не мешает, конечно, но прямой связи здесь нет. Как тренированные ноги не помогают при вышивании крестиком, так и образование никак не сказывается на появлении умных мыслей в голове. Я встречала много очень образованных женщин, в разговоре с которыми понимаешь, что у них нет ни ума, ни интеллекта, способных подкрепить необузданные академические претензии.

Вместо этого есть недюжинная усидчивость, терпение и амбиции, которые позволяют добиваться дипломов и сертификатов о высших образованиях и научных степенях. Отсутствие фантазии, прямолинейность и упорство в сочетании с формальным образованием дают гремучую смесь, которая, как садовая замазка, сглаживает шероховатости и придает лоск, но ограничивает мозговую маневренность и полностью перекрывает доступ любым свежим мыслям, новым эмоциям и ощущениям.

Я уверена: каждый хоть раз в жизни сталкивался с таким типом женщин. С теми, кто оправдывает свои жизненные неудачи нехваткой какой-нибудь «корочки» и постоянно находится в процессе получения очередного высшего образования. Даже если это неуместно, они обязательно донесут до вас информацию о том, что у них уже есть два высших образования, экономическое и юридическое, и сейчас они учатся на филолога, допустим, в БГУ на заочном.



Фото: kaptest.com

Я обычно сдерживаюсь, чтобы не сказать: если тебе не помогло одно высшее образование, то остальные — это просто трата времени и денег. Как ни парадоксально, именно отсутствие ума, а не его наличие, гонит их вперед за чужими мечтами. Такие женщины обычно бывают либо очень несчастны в личной жизни, ожидая годами достойного мужчину, которого они будут готовы наградить доступом к сертифицированному телу, либо очень счастливы, если им попадется тот, для кого женское образование будет сродни сексуальному фетишу, и он не станет задумываться о том, почему со всеми ее многочисленными дипломами его пассия вот уже 15 лет временно работает официанткой в третьесортном кафе.

Во-вторых, давайте также отделим ум от житейской женской хитринки, практичности и мудрости. Часто можно встретить молодых женщин, которые не отличаются большими умственными способностями или образованием, но в них есть житейская ушлость и хватка. Отсутствие эрудиции и интеллекта они компенсируют хорошо развитыми инстинктами и интуицией, а недостаток личного жизненного опыта и стариковской мудрости в их случае восполняется ненормальным интересом к психологии и эзотерике.

Эти кармические поборницы психодуховных практик верят в знаки, народные приметы, сглаз, порчу и приворот. Если у них неудачно складываются отношения с мужчинами, то они будут это объяснять плохой «аурой» и «негативной энергией» недоброжелателей. Нет, они не станут думать, что им нужно работать над собой. Но если у них все хорошо, то это потому что они познакомились со своим женихом на растущую Луну.



b17.ru

Есть еще один момент, который я бы хотела отсечь, — это понятие «дуры», потому что я считаю, что в быту мы часто пользуемся словом «дура», связывая его не столько с отсутствием умственных способностей, сколько с зависимостью от женского стремления «любить и быть любимой». Давайте честно, женщины, ведь бывало, что в какой-то момент сидишь и думаешь: «Какая же я была дура! Как могла поверить пустым обещаниям и дешевым понтам?!» Я думаю, что даже у Марии Склодовской-Кюри был в жизни такой момент. А может быть, даже у Ангелы Меркель… Перспектива любви для нас, как валерьянка для кота, как стрессовое состояние для Халка! В том смысле, что любая женщина, независимо от исходных данных, превращается в круглую дуру — губки внезапно складываются бантиком, ресницы удлиняются, грудь вырастает на полразмера, а мозг переключается в режим автопилота. Образованные научные дамы назовут это химической реакцией в организме, по-житейски премудрая женщина скажет, что это морок, но влюбленной дуре это не помешает сделать еще одну ошибку.

Итак, мы имеем в сухом остатке: хорошее образование, житейская мудрость и даже высокий интеллект в чистом виде — не обязательные критерии большого ума для женщины, а состояние дуры — еще не признак его отсутствия.



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Но ум как зерно, которое сеет природа, окучивают родители, и когда оно подпитывается хорошим воспитанием, чтением правильных книг, жизненным опытом, общением с интересными людьми, оно дает плод. В результате возникает то, что мы так ценим в умных людях: независимость мысли, глубина и ясность суждений, осмысленность существования.

Давайте остановимся на этом определении. Перед нами умная женщина, то есть человек, который обладает критическим взглядом на вещи, все ее поступки осмыслены и рациональны, она знает чего хочет и осознает последствия своего выбора. Вопрос: а нужен ли в современных условиях такой женщине традиционный муж вообще? Деньги она сама заработает, если умная. А в остальном ей нужен верный единомышленник по жизни, надежный друг и партнер в работе, интересный собеседник для разговора, хороший любовник для интимной жизни, любящий отец ее детей (при условии, что она захочет их иметь).

Шанс, что это будет один и тот же человек, стремится к нулю. Может быть, именно поэтому, получив возможность выбирать, такие женщины не хотят побыстрее замуж, а иногда сознательно отказываются от стереотипной семейной жизни, останавливаясь на альтернативных вариантах.



econet.ru

Я уже вспоминала как-то Дэбору Тэннен, американского профессора, которая живет со своим мужем, тоже профессором, в разных штатах (США), и они встречаются только в отпуске и в выходные.

Когда ее упрекают, что она мало времени проводит с мужем, доктор Тэннен говорит: учитывая профессорский свободный график и огромные летние каникулы, они проводят вместе времени больше, чем среднестатистическая семейная пара, и единственное неудобство — это то, что много времени приходится проводить еще и в самолете.

Хелена Бонэм-Картер и Тим Бертон жили в соседних домах, между которыми был построен переход, чтобы дети могли свободно перемещаться от мамы к папе. Да, они разошлись. Но, во-первых, ни один традиционный брак не застрахован. Во-вторых, почему, когда муж с женой живут вместе, постоянно скандалят, оскорбляют друг друга и даже дерутся, нам это кажется нормальной семьей, а если ищут для себя другие пути, при этом сохраняя уважение и оберегая достоинство друг друга, мы сразу начинаем их обвинять в том, что они живут «не по-людски»?

В общем, в народе уже давно начали обращать внимание на то, что семейный союз умного мужчины и умной женщины — это или не вполне типичный союз, или вообще не вариант. Фаина Раневская когда-то высказалась о данной ситуации следующим образом: «Союз глупого мужчины и глупой женщины порождает мать-героиню. Союз глупой женщины и умного мужчины порождает мать-одиночку. Союз умной женщины и глупого мужчины порождает обычную семью. Союз умного мужчины и умной женщины порождает лёгкий флирт».



goodhouse.ru

Совершенно справедливо и остроумно, как всегда, Фаина Георгиевна! Просто умный мужчина и умная женщина при встрече ведут себя, как матерые гроссмейстеры, которым не нужно играть партию до конца, чтобы понять, каков будет неутешительный результат, поэтому дальше легкого флирта редко доходит.

Поэтому уважаемая Фаина Георгиевна абсолютно права в том, что если уж умной женщине все-таки приспичило, в подавляющем большинстве случаев ей приходится идти на компромисс. Потому что поиск умного мужчины, спутника жизни, единомышленника и друга в одном лице — это как ставка ва-банк: выигрыш будет прекрасным и желанным, но риск остаться ни с чем и потерять время зря слишком велик.

С другой стороны, найти мужчину, который будет уступать умной женщине по многим параметрам, но при этом искренне любить ее и восхищаться, не так уж и сложно, и такие отношения могут стать основой полноценной семьи. Компромисс состоит в том, что такого мужчину ей будет трудно полюбить. И если для глупой женщины это незначительный нюанс, то для умной — пожизненный приговор. Она непременно хочет любить сама, поэтому потом ей постоянно придется напоминать себе о том, что она знала, на что шла.

Как же быть умным мужчинам, если умные женщины разбежались по своим делам? Умные мужчины тоже не спешат с женитьбой, но я рискну предположить, что их компромисс еще печальнее. Мне несколько раз довелось слышать, о чем говорят мужчины в возрасте 35−45 лет в мужской компании за пивом. Я даже сделала пару заметок из серии «О чем говорят мужчины».



kureen.ru

Для меня, например, стало открытием, что помимо всего общеизвестного прочего, они очень много и с упоением говорят о детях. Причем их разговоры очень сильно отличаются от женских. Понимаете, женщины играют в эту игру на продвинутом уровне. Когда женщина начинает показывать детские фотографии, она рассказывает не о самом ребенке, а делает заявление о себе как о самоотверженной матери.

Поэтому если у тебя ребенок в три годика не одет в новые модные штаны, не цитирует Шекспира в оригинале, не ходит в бассейн, не занимается музыкой и танцами и не имеет никаких талантов, то явка провалена.

У мужчин, я так полагаю, гораздо больше возможностей померяться размерами своей финансовой и мужской состоятельности, поэтому о детях они говорят с наивной гордостью отцов, которые не заморачиваются о раннем развитии или детской моде. Важно просто наличие и количество отпрысков, которым ты можешь передать свои гены вместе с жизненным опытом и квартирой.

Даже президенты сейчас не комплексуют, что не женаты, но если, дожив до определенного возраста, мужчина не обзавелся детьми, он будет ощущать пустоту, а может быть, и давление со стороны сверстников.



woman.ru

Так что на некотором жизненном этапе мужчина начинает искать уже не спутницу жизни, не любовь и не мечту, а физически красивую и здоровую мать своих детей, и здесь по критериям больше подходит именно глупая женщина, потому что она легко управляема и неэнергозатратна в эмоциональном плане.

Кроме того, для глупой женщины поиск подходящего мужчины, на которого можно было бы надолго и капитально опереться, составляет единственную значительную цель в жизни, поэтому в какой-то момент цели умного мужчины и глупой женщины совпадают, как детали в пазле.

Проблема для умного мужчины состоит в том, что когда миссия выполнена, т.е. дети уже в наличии, ему становится скучно и неинтересно, так что он или начинает искать интересное общение на стороне, или совсем уходит. Вот и здесь Раневская права, потому что брошенная женщина с детьми — это часто результат подобной жизненной коллизии.

Какой же из этого всего напрашивается вывод? Я думаю, после прочитанного у людей будет скорее напрашиваться не вывод, а тихое ругательство, за которым последует вопрос: а ты сама кто? Хочу думать, что на данный момент я умная женщина, которая умеет рисковать. Ну, а дальше, как говорится, время и вскрытие покажут.