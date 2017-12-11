«Вот приходите к нам работать — узнаете, как мы спим, когда вы ездите». Пока зима еще не развернулась в полную силу против автомобилистов, AUTO.TUT.BY отправился в «Горремавтодор» . Мы узнали, что делают водители снегоуборочной техники, когда нет снега, и когда начинают готовиться к зиме.

Смена — 11 часов, спать некогда даже летом





Рабочий день в «Горремавтодоре» для водителей начинается в 7.30 утра, но на работу приходится приезжать на час раньше. Это не офис, где компьютер включил — и к работе готов. Техника же требует подготовки перед тем, как выехать на улицы города.





— Приезжаем пораньше, потому что нужно подготовить технику. Потом мастер собирает бригадиров, бригадиры раздают задания звеньевым, кто по каким улицам едет. У нас на обслуживании около 100 километров улиц и почти такая же протяженность тротуаров. Основные магистрали — это проспекты Независимости, Победителей и улица Притыцкого. Смена длится 11 часов, но после окончания надо еще помыть машину, передать ее напарнику. Потом домой — и утром снова за руль. Сложно, но… такая работа, — рассказывает водитель Денис Гриценко.

Пока снега на улицах нет, большая часть техники стоит на площадке «Горремавтодора». Практически все машины — белорусского производства. Работники говорят, что это на 100 процентов себя оправдывает: стоят недорого, надежные, а по характеристикам не уступают импортным аналогам.





Особенно хвалят снегоуборочный комбайн. Говорят, конструкция настолько простая, что там даже ломаться нечему. Пятнадцатилетняя машина работает бесперебойно.

Ударная сила «Горремавтодора» — МАЗы. Эти автомобили универсальные, работают и зимой, и летом.





— Все сделано так, чтобы переоборудование занимало буквально полчаса. Летом машины работают в качестве поливально-моечных. С октября начинается постепенное переоборудование на снегоуборочные. Закрепляются отвалы, щетки. Баки для воды зимой остаются пустыми. Процесс прост — погрузчик приподнимает отвал, он цепляется за специальные скобы. Остается только закрутить несколько болтов и подсоединить шланги «гидравлики». Можно работать, — объясняет механик колонны Андрей Солтан.





Есть в арсенале дорожников и несколько новеньких самосвалов МАЗ-МАН. Эти машины тоже универсальные. В межсезонье занимаются различными перевозками, могут подметать улицы. Зимой на них навешивает отвал, в кузов устанавливается «солевик» — аппарат для посыпания солью. Отвалы здесь — новой конструкции, с двумя «лезвиями», как у популярных бритв. По качеству уборки такие «плуги» не уступают щеткам и эффективно убирают с дороги снежную кашу.





Все машины оборудованы знаками, есть табличка, предупреждающая, что идет выброс соли. Предусмотрена возможность установки бокового отвала, который позволяет идти проходом шириной до 7 метров. Но этот вариант используется в исключительных случаях: какие-то ураганы, сильные снегопады, когда надо быстро и оперативно почистить дороги.





— Смотрите, управление «солевиком» полностью компьютеризированно. Задаешь ширину разброса соли, количество грамм на квадратный метр. Компьютер подсказывает, какую скорость необходимо держать. Если превысишь — загорается предупреждающий сигнал, — показывает Денис кабину своего МАЗа.

Больше всего проблем доставляют пешеходы

Чтобы стать водителем снегоуборочной техники, достаточно иметь в водительских правах категорию С. Все новички проходят стажировку в течение пяти дней. Более опытные водители показывают, как пользоваться дополнительным оборудованием, проходят пробную поездку по улице. Сначала сбоку, потом за рулем. После этого новичка выпускают в одиночное плавание.

А вот на технику с двумя отвалами сажают только опытных работников. Как признаются водители, новичок не успевает отследить и проконтролировать все, что происходит вокруг автомобиля.





С места водителя — вид устрашающий. Впереди машины на пару метров выступает огромный отвал. Таким «плугом» можно легко смести с дороги засыпанную снегом легковушку, не заметив ее.

— Весело ездить с таким плугом? А ведь это надо проехать по городу, по проспекту, в час пик. Водители часто психуют, пытаются обогнать. Больше всего во время уборки опасаемся пешеходов. Они даже на машину сопровождения ГАИ с маячками включенными не обращают внимания. Наушники, капюшон — и лезут чуть ли не под самый отвал, — возмущается Денис.

Обычно техника работает в колонне по 7−8 машин. Если выезжает больше двух машин — уже требуется сопровождение ГАИ. Водители признаются, что даже авто гаишников не останавливают желающих обогнать колонну. Протоколов выписывают много.

Даже если нет снега, на работе не спим





Не бывает так, что вся техника одновременно выходит на улицы. В случае снегопада первой выезжает подметальная техника, которая формирует снежные валы, посыпает и обрабатывает дороги. А потом появляется уборочная техника — самосвалы и снегоуборочные комбайны — начинается вывоз снега.

В «Горремавтодре» внимательно следят за погодой. Пользуются не одним источником, изучают минимум 5−7 прогнозов. Признаются, что сбываются прогнозы процентов на 80. Если намечаются заморозки, машины выходят на дороги заблаговременно, превентивно обрабатывают улицы.

— Когда снега нет, работа в «Горремавтодоре» не останавливается, мы не спим по лавкам в раздевалке. Нужно съездить за песком или солью, заниматься текущим ремонтом. Если вдруг снег, а техника неисправна, спрос очень серьезный. Каждое утро машина проезжает через яму, механик проверяет состояние машины, — признаются водители.





С наступлением весны часть техники остается в резерве, на дежурстве. Нам рассказали, как однажды пришлось посыпать дороги солью в мае, когда неожиданно выпал снег. Но даже в этом случае буквально в течение дня можно переоборудовать достаточное количество автомобилей, чтобы справиться с такими сюрпризами.

В структуру «Горремавтодора» входит 9 районных предприятий плюс специализированные организации. «Горавтомост» отвечает за все мосты и подземные пешеходные переходы. «Гордорматериалы» обслуживает МКАД. Всего в объединении насчитывается порядка 700 единиц техники.

В «Горремавтодоре» признаются, что больше всего претензий к ним поступает от водителей по поводу того, что дорожники спят и вовремя не убирают снег.

— Вся подметальная техника у нас выезжает одновременно. И убрать 100 км дорог за 20 минут нереально. Кто любит поспать — приходите в дорожники, попробуйте выспаться, — смеются водители.

Материал подготовлен при поддержке ГП « Гордорматериалы ».