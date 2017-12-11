Мама выходит замуж, а как же дети? Советует психолог

Часто обсуждаемая на просторах интернета тема — как устроить личную жизнь разведенной женщине с детьми. Однако чаще всего она звучит в контексте того, возьмет ли кто-нибудь в жены «разведенку с прицепом», плюсов и минусов подобных браков, и гораздо реже речь идет об интересах детей. Можно ли как-то смягчить появление в доме нового члена семьи? Как вести себя, если ребенок отказывается его принимать? Стоит ли женщине отказываться от личной жизни ради интересов детей?

Об этом мы поговорили с психологом «Центра успешных отношений» Оксаной Бланк.

— Как объяснить, что мама выходит замуж и теперь в доме появится новый член семьи?

— Хотелось бы, конечно, чтобы эта информация не была для ребенка неожиданной. Оптимальный вариант: дети изначально знакомы с этим человеком, встречались с ним, проводили вместе время. При этом желательно, чтобы встречи проходили не на территории ребенка, а на нейтральной: в парке, на игровой площадке и т.д. Таким образом, ребенок постепенно привыкает к новому человеку, мужчина, со своей стороны, привыкает к нему.

— В каком возрасте дети труднее всего реагируют на новую любовь мамы?

— Чем старше ребенок, тем больше у него будет возникать вопросов, но зато здесь возможны разговоры, беседы, чтобы найти общие темы, интересы.

Наиболее сложным, как и во многих других вопросах, является подростковый период. С одной стороны, дети становятся более независимыми, самостоятельными, требуют больше собственного пространства и вроде бы не нуждаются в маминой опеке, но это все внешняя демонстрация.



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На самом деле они очень уязвимы, эмоционально нестабильны, подвержены серьезным перепадам настроения. С ними довольно сложно найти общий язык, и малознакомый человек, который также находится в настороженном состоянии, может воспринимать все это на свой счет. Тогда как на самом деле эти перепады настроения могут относиться не к самой ситуации, а к собственным переживаниям ребенка.

— Поделитесь, пожалуйста, примерами из своей практики.

— Например, женщина разводится и к детям начинает относиться как к очень уязвимым существам, уделяет слишком много внимания, начинает чрезмерно их опекать, как будто ребенок — это пострадавший, которого нужно оберегать.

И в такой ситуации ребенок очень часто привыкает к тому, что мама — это человек, который создан для него. Вот мама постоянно с ним, постоянно для него что-то делает, развлекает его. Значит, мама принадлежит только ему!

В этом случае дети категорически против любого другого сценария, и женщине очень сложно устроить свою личную жизнь. Надо понимать: ни мама не принадлежит ребенку, ни ребенок маме не принадлежит. У них есть совместные переживания, совместные интересы, совместное времяпрепровождение, есть детско-родительская любовь, но это не зависимость.



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В моей практике бывают и такие случаи: девочка категорически не пускала в дом нового маминого друга, у нее отмечалась постоянная тревога, она требовала постоянного маминого участия и присутствия, вплоть до того что спала вместе с ней. Девочка была в постоянном напряжении, держала маму под контролем: куда мама пошла, с кем мама разговаривает по телефону и т.д. И это не говорит о том, что ребенок эгоистичен, просто он настолько привык к постоянному маминому присутствию, к тому, что все внимание только ему одному, что ему очень сложно кого-то впустить в их жизнь.

И еще один важный совет: ни в коем случае нельзя подменять понятия «папа» и «мамин муж», потому что это разные вещи. Дети в этом плане очень гибкие, особенно маленькие, они часто начинают называть нового маминого мужа папой. Но если у ребенка папа есть, то папа — это папа, а мамин муж — это мамин муж.

— Надо ли объяснять ребенку, что мамино замужество никак не повлияет на его отношения с отцом?

— Нужно, чтобы это проявлялось не только в словах, но и в действиях, потому что отношения супружеские и отношения родительские — это все же разные вещи. Надо понимать: если взрослые люди в ситуации развода могут найти определенные положительные моменты, то для детей это всегда серьезный стресс, и ни один ребенок (если только в семье не было насилия) не увидит в разводе родителей плюсы. У детей должны быть оба родителя. А появление в их жизни еще какого-то человека нужно преподносить так: вот, есть еще один друг, который может проводить с тобой время, играть, общаться. Но это не папа.



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— Если же, наоборот, с отцом ребенка по каким-либо причинам никаких контактов нет, стоит ли новому супругу пытаться заменить детям отца?

— Это, как правило, получается в очень-очень редких случаях, и, наверное, сама постановка вопроса «заменить отца» не совсем верна. Быть близким взрослым для этого ребенка, быть авторитетом, быть другом — это, наверное, более правильные установки.

Конечно, если у ребенка не было папы и этот человек растит его с младенчества, то тогда это уместно. Но если новый человек пришел в семью позже, то цель — стать для этого ребенка хорошим приятелем, партнером в играх, быть просто важным человеком в его жизни. И это, прямо скажем, непросто.

— Как себя вести, если ребенок отказывается принимать нового маминого мужа?

— В такой ситуации нужно обратиться к специалисту, провести диагностику, понять, что происходит с ребенком. Однозначно нужно настроиться на то, что вы справитесь с этой ситуацией. Но важно понимать и то, что такая ситуация — это сигнал для мамы о том, что в какой-то момент она не учитывала своих интересов, своих желаний и в дальнейшем она должна уделить этому внимание. Потому что однажды дети вырастут и уйдут. И тогда может сработать обратный эффект: когда уже мама будет требовать от детей повышенного участия и внимания.

— Есть мнение, что вообще не стоит выходить замуж — чтобы не травмировать детей. Оправданы ли такие жертвы?

— Да, в своей практике я сталкиваюсь с тем, что сама женщина не уверена в том, что она права. Очень часто звучит вопрос: «Имею ли я право на свою личную жизнь или ради ребенка должна отказаться от нее?». Ответ должен быть «да, имею». Потому что очень сложно растить счастливого ребенка, когда ты сам несчастлив. Если вы расстроенная, недовольная, не видящая перспективы мама, то как ребенку в этой ситуации почувствовать себя веселым, довольным и счастливым? Естественно, женщина может не хотеть новых отношений по каким-то своим причинам, например из-за негативного опыта в прошлом, но это не должен быть аргумент «ради детей». Детям комфортно, когда рядом с ними находятся довольные и счастливые люди.