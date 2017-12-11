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Белорусский таэквондист Али Радван завоевал бронзу на чемпионате Европы в Болгарии
Белорусский атлет Али Радван завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы по таэквондо в олимпийских весовых категориях, который завершился в Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В категории до 68 кг представитель Витебска одержал три победы подряд над соперниками из Кипра, Израиля и Болгарии. Лишь в полуфинале Али Радван уступил Арману Иргалиеву из России, который и стал чемпионом Европы.
Еще пять белорусских атлетов завершили борьбу на ранних стадиях турнира.
Чемпионат Европы по таэквондо в олимпийских весовых категориях должен был состояться в Минске 26−29 октября, но Европейский союз таэквондо
В Министерстве спорта и туризма Беларуси такое решение союза
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Белорусский атлет Али Радван завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы по таэквондо в олимпийских весовых категориях, который завершился в Софии.
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