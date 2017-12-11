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Белорусский таэквондист Али Радван завоевал бронзу на чемпионате Европы в Болгарии

12.12.2017 09:48 — Разное | Tut.by  
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Белорусский атлет Али Радван завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы по таэквондо в олимпийских весовых категориях, который завершился в Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Страница Али Радвана ВКонтакте

В категории до 68 кг представитель Витебска одержал три победы подряд над соперниками из Кипра, Израиля и Болгарии. Лишь в полуфинале Али Радван уступил Арману Иргалиеву из России, который и стал чемпионом Европы.

Еще пять белорусских атлетов завершили борьбу на ранних стадиях турнира.

Чемпионат Европы по таэквондо в олимпийских весовых категориях должен был состояться в Минске 26−29 октября, но Европейский союз таэквондо перенес турнир в Болгарию из-за «непредвиденных обстоятельств».

В Министерстве спорта и туризма Беларуси такое решение союза вызвало недоумение.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Белорусский атлет Али Радван завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы по таэквондо в олимпийских весовых категориях, который завершился в Софии.

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