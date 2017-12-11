Белорусский таэквондист Али Радван завоевал бронзу на чемпионате Европы в Болгарии

Белорусский атлет Али Радван завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы по таэквондо в олимпийских весовых категориях, который завершился в Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Страница Али Радвана ВКонтакте

В категории до 68 кг представитель Витебска одержал три победы подряд над соперниками из Кипра, Израиля и Болгарии. Лишь в полуфинале Али Радван уступил Арману Иргалиеву из России, который и стал чемпионом Европы.

Еще пять белорусских атлетов завершили борьбу на ранних стадиях турнира.

Чемпионат Европы по таэквондо в олимпийских весовых категориях должен был состояться в Минске 26−29 октября, но Европейский союз таэквондо перенес турнир в Болгарию из-за «непредвиденных обстоятельств».

В Министерстве спорта и туризма Беларуси такое решение союза вызвало недоумение .