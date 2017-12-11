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"Роскосмос" назвал причину неудачного запуска спутников

12.12.2017 10:01 — Разное | Tut.by  
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Завершила свою работу специальная комиссия по расследованию нештатного пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный». Об этом сообщает российская корпорация «Роскосмос».


Фото: «Роскосмос»

«Специалисты комиссии пришли к выводу, что к нештатной ситуации привело непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя, — говорится в официальном сообщении. — Это выявило скрытую проблему в алгоритме, которая не проявлялась десятилетиями успешных пусков связки „Союз-Фрегат“».

Эксперты установили, что в ходе процесса пространственной ориентации разгонного блока средства телеметрии зафиксировали нештатное угловое положение разгонного блока, который ушел с расчетной траектории после включения маршевых двигателей.

«При этом сложилось такое сочетание параметров стартового стола космодрома, азимутов полета ракеты-носителя и разгонного блока, которое не встречалось ранее. Соответственно, не было выявлено при проведенной наземной отработке баллистической траектории согласно действующим методикам».

Члены комиссии пришли к выводу, что «проявление этой некорректности алгоритма» при этих же условиях «могло и не произойти». Пуск прошел бы штатно летом или при изменении районов падения отделяемых частей ракеты-носителя.

Представители корпорации пообещали скорректировать алгоритм системы управления пространственной ориентацией разгонного блока и найти тех, кто в ответе за инцидент.

Напомним, 28 ноября дня назад «Роскосмос» потерял спутник «Метеор-М» и еще 18 спутников попутной нагрузки. В ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь — его не было на целевой орбите.

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Представители корпорации пообещали скорректировать алгоритм системы управления пространственной ориентацией разгонного блока и найти тех, кто в ответе за...

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