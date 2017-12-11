Deep Purple вместо Минска поедут в Ригу. Посмотрите, как вернуть билеты

Заявленный на 4 июня концерт Deep Purple в Минске в рамках мирового тура «The Long Goodbye Tour» не состоится. Объявлены варианты возврата и обмена билетов.





— С большим сожалением сообщаем об отмене концерта Deep Purple в Минске в связи с логистическими сложностями. Вместо этого группа 3 июня выступит в Риге и затем отправится в Киев. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, — отмечают организаторы.

«The Long Goodbye Tour» посвящен 50-летию Deep Purple и многими воспринимается, как прощальный. «Это последний большой мировой тур», — сказал Иэн Пэйс в интервью порталу Rock Antenne.

Ближайшие к Беларуси концерты тура пройдут в Москве (30 мая), Санкт-Петербурге (1 июня), Риге (3 июня), Киеве (6 июня).

Возврат билетов Ticketpro: 1) При приобретении билетов в точках продаж в областях Республики Беларусь — возврат осуществляется в месте покупки билетов; 2) При приобретении билетов в точках продаж по г. Минску — возврат по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 25, оф.501 в будние дни с 10:00 до 17:30, выходные: сб-вс; 3) При приобретении билетов через Интернет: а) если оплачен банковской пластиковой карточкой посредством системы ASSIST — возврат осуществляется непосредственно на карточку после написания заявления на адрес sale@ticketpro.by с приложением подтверждения об оплате и копий билетов. б) если оплачен посредством системы Расчет (EasyPay, Webmoney, интернет-банкинг, смс-банкинг), системы iPay — возврат осуществляется наличными денежными средствами по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 25, оф.501 в будние дни с 09:00 до 18:00, выходные: сб-вс; 4) При приобретении билетов посредством сертификата рассрочки — возврат осуществляется по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 25, оф.501 в будние дни с 10:00 до 17:30, выходные: сб-вс; Инфолиния Ticketpro: ‎+375 29 6 935 935, ‎+375 33 6935 935 Возврат билетов Kvitki.by: Возврат денежных средств за билеты, купленные в сети театрально-концертных касс «КВИТКИ Бел», будет осуществляться: — в ЦУМе, правое крыло, в кассе KVITKI BY. Время работы кассы: Пн-сб: 12:00 — 19:00,вс: 12:00 — 17:00. При себе иметь: билет, чек; — переход около ГУМа ИООО «Квитки Бел», переход Пн-Вс: 12:00 — 19:00 При себе иметь: билет, чек; — Денежные средства за билеты, оплаченные пластиковой картой через интернет-сайт http://kvitki.by, будут возвращены на карту в течение недели; — Возврат билетов, приобретенных через ЕРИП, осуществляется в кассе KVITKI BY пр. Независимости, 54, ЦУМ, 3 этаж, правое крыло. При себе иметь: билет, паспорт; — Билеты, приобретенные в салонах Связной в регионах, можно вернуть в местах покупки билета: При себе иметь: билет, чек — По завершении заявленного периода возврата денежных средств обращаться к организатору. Инфолиния Kvitki.by: + 375 17 293 03 74. Обмен билетов на другие мероприятия организатора — www.chg.by Инфолиния организатора: (044) 722 87 40.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 2 билетов на концерт Макса Коржа в Минске. Мероприятие пройдет 16 декабря на сцене «Минск-Арены», а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 15 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».