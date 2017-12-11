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Цена нефти Brent достигла новых максимумов

12.12.2017 10:05 — Разное | Ежедневник  
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Цена нефти Brent достигла новых максимумов

Стоимость нефти сорта Brent превысила отметку в 65 долларов, что является рекордным показателем начиная с лета 2015 года.

Цена на февральские фьючерсы нефти марки Brent пробила отметку 65,09 доллара за баррель впервые с 24 июня 2015 года. Об этом сообщается на сайте международной сети бирж Intercontinental Exchange.

Данный показатель на 2,5% закрытия торгов в понедельник. По состоянию на 5:38 нефть продолжила расти, достигнув отметки 65,24 доллара, сообщает РБК.

В начале ноября стоимость январских фьючерсов североморской нефти марки Brent превысила 63 доллара за баррель, что стало самым высоким показателем с июня 2015 года.

По мнению аналитиков Bloomberg, рост в ноябре был связан с арестами членов королевской семьи в Саудовской Аравии по подозрению в коррупции. По некоторым данным, всего были задержаны 40 человек, в том числе член правления нефтяной компании Saudi Aramco, бывший глава Минфина королевства Ибрагим аль-Ассаф.

 
 
 
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Стоимость нефти сорта Brent превысила отметку в 65 долларов, что является рекордным показателем начиная с лета 2015 года.

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