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Цифры дня. Корж один за другим объявляет дополнительные концерты. Где и сколько раз он выступит?

12.12.2017 10:32 — Разное | Tut.by  
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В декабре в Минске пройдет много рэп-концертов: в следующие выходные приедут Скриптонит и Оксимирон, уже в этот уик-энд белорусов раскачает Макс Корж. Билетов на танцпол давно нет, и в целом гастрольный график у Коржа в декабре весьма плотный: дополнительные концерты в Москве и Санкт-Петербурге появились один за другим.


Изначально предполагалось, что белорус выступит 2 декабря в Москве (концертный зал Stadium Live, вместимость — около 7500 человек) и 9 декабря в Санкт-Петербурге (клуб A2 Green Concert, вместимость — около 5000 человек). Позже было объявлено о еще одном концерте в Москве (9 декабря, Stadium Live) и двух в Питере: 20 и 30 декабря (все — в A2 Green Concert).

— Люди захотели еще концерт — мы добавили, — говорит Виталий Житний, менеджер Макса Коржа.

Проведение нескольких концертов вместо одного, но на площадке побольше, он поясняет так:

 — На наших концертах движ, а площадок такого формата, чтобы был один танцпол, в Москве и Питере не так много.

У Коржа также запланирован концерт в Минске (16 декабря, «Минск-Арена») и Киеве (23 декабря, Дворец спорта). Между тем украинские пограничники в ноябре снова не пустили Коржа в Украину. Однако объявлений об отмене концерта от артиста озвучено не было: предполагается, что мероприятие состоится.

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 6 билетов на концерт «Мумий Тролль» в Минске. Мероприятие пройдет 8 декабря на сцене «Фалкон Клуб», а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 7 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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Билетов на танцпол на минский концерт давно нет, и в целом гастрольный график у Коржа в декабре весьма плотный.

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