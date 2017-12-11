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Цифры дня. Корж один за другим объявляет дополнительные концерты. Где и сколько раз он выступит?
В декабре в Минске пройдет много рэп-концертов: в следующие выходные приедут
Изначально предполагалось, что белорус выступит 2 декабря в Москве (концертный зал Stadium Live, вместимость — около 7500 человек) и 9 декабря в Санкт-Петербурге (клуб A2 Green Concert, вместимость — около 5000 человек). Позже было объявлено о еще одном концерте в Москве (9 декабря, Stadium Live) и двух в Питере: 20 и 30 декабря (все — в A2 Green Concert).
— Люди захотели еще концерт — мы добавили, — говорит Виталий Житний, менеджер Макса Коржа.
Проведение нескольких концертов вместо одного, но на площадке побольше, он поясняет так:
— На наших концертах движ, а площадок такого формата, чтобы был один танцпол, в Москве и Питере не так много.
У Коржа также запланирован концерт в Минске (16 декабря, «Минск-Арена») и Киеве (23 декабря, Дворец спорта). Между тем украинские пограничники в ноябре снова
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Билетов на танцпол на минский концерт давно нет, и в целом гастрольный график у Коржа в декабре весьма плотный.
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