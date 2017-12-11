В МВД рассказали, что для белорусов изменится в 2018 году при трудоустройстве в Польше

С 1 января 2018 года в Польше вступят в силу изменения в закон «О содействии учреждениям занятости и рынка труда» и некоторые иные законы, сообщает Министерство семьи, труда и социальной политики Польши. В департаменте по гражданству и миграции МВД Беларуси рассказали про изменения в трудоустройстве в соседней стране.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Новые положения определяют правила приема иностранцев для выполнения сезонной и краткосрочной работы в Польше и направлены на предотвращение злоупотреблений при трудоустройстве иностранцев на основе приглашений от польских работодателей, несмотря на отсутствие возможности и намерения работодателя нанимать иностранцев на работу. Данные изменения связаны с тем, что многие иностранцы не работают в Польше, а отправляются в другие страны Европейского союза, используя указанные приглашения польских работодателей для получения на его основе польской визы для пребывания в Шенгенской зоне в течение 90 дней, — поясняют в МВД Беларуси.

Так, в Польше с 1 января введут дополнительный тип сезонного разрешения на работу, которое будет выдаваться (на основании документов, подтверждающих дальнейшее трудоустройство) не управлением по труду воеводства, а управлением по труду повета (PowiatowyUrządPracy), на территории которого планирует работать иностранец. Срок пребывания сезонных рабочих, которые планируют работать в сфере сельского хозяйства, садоводства и туризма будет увеличен до 270 дней (в иных сферах 180 дней) в течение года, а сбор за регистрацию будет снижен до 30 злотых (ранее 100 злотых).

Эти изменения будут относиться только к гражданам 6 стран: Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России и Украины.

Упрощенная процедура трудоустройства (т.н. «заявительная процедура») позволяет гражданам этих государств работать до 6 месяцев в 12-месячный период без получения разрешения на работу. Процедура состоит в регистрации в повятовом управлении по труду заявления работодателя о намерении поручить выполнение работы иностранцу. Регистрация заявления является бесплатной. После регистрации оригинал заявления передается иностранцу для получения визы на въезд в Польшу с целью выполнения работы либо разрешения на пребывание в Польше, если иностранец уже находится в стране.

При подаче заявления у работодателя могут потребовать документы, удостоверяющие личность и регистрационные документы его предприятия/фирмы, а также документы, подтверждающие организацию им работ, на которые он собирается нанять иностранца.

— В заявлении указываются данные работодателя, иностранца, даты начала и окончания работы, вид договора с иностранцем, на основании которого будет производиться работа, вид работы, объем вознаграждения брутто, место выполнения работы. В договоре о работе вознаграждение не может быть установлено ниже ежегодно законодательно определяемой минимальной заработной платы по стране. При наличии соответствующей визы или разрешения на пребывание, зарегистрированного заявления работодателя, а также письменного договора иностранец может легально работать в Польше у работодателя, который зарегистрировал заявление, — рассказывают в МВД Беларуси.

Общее время работы не может превышать 6 месяцев в 12-месячный период, однако эти 6 месяцев можно разбить на несколько периодов

В Польше существуют 5 типов разрешений на работу: A, B, C, D, E. Разрешение типа «А» выдается юрлицам, находящимся на территории Польши. Работодатель в этом случае должен подтвердить отсутствие возможности нанять лицо из реестра безработных и ищущих работу. Для этого вносится заявка на трудоустройство в управление по труду. Если по истечении 14 суток желающих не найдется, то повятовое управление по труду выдает соответствующую справку. Справка не требуется в случае продления разрешения на работу, наличия профессии в специальных списках, утверждаемых воеводами, а также при найме граждан Армении, Беларуси, Грузии, Молдавии, России и Украины, которые не менее 3 месяцев проработали на основании упрощенной процедуры по трудоустройству, трудоустройстве спортсменов и тренеров. Нанимаемый иностранец должен получать вознаграждение не ниже, чем оплата местных работников за аналогичный труд. Разрешение выдается на срок до 3 лет.

Разрешения типа «В» выдаются иностранцам, занимающим управленческие должности в зарегистрированном в Польше юридическом лице. Разрешение типа «С» предусмотрено для иностранцев, работающих в зарубежном предприятии и направленным на территорию Польши на работу в отделение либо филиал этого предприятия. Разрешение типа «D» выдается иностранцам, работающим в иностранном предприятии и направленным на территорию Польши для выполнения работ или услуг временного характера. Разрешение типа «Е» выдается иностранцам, работающим в иностранном предприятии и направленным в Польшу на срок более 3 месяцев в 6-месячный период для выполнения каких-либо работ, и не подпадающих под разрешения категорий «В», «С» и «D».

Иностранцы, работающие в иностранном предприятии и направленные для выполнения работ на территорию Польши, должны иметь условия труда и размер вознаграждения не хуже, чем это предусмотрено польским законодательством. Вознаграждение также должно быть не ниже 70% средней зарплаты по региону, отмечают в МВД Беларуси.

Если иностранец легально находится в Польше, имеет разрешение на пребывание либо визу, позволяющую работать, то он может сам подать ходатайство о выдаче ему разрешения на временное проживание и работу. К ходатайству необходимо приложить справку об отсутствии возможности нанять лицо из реестра безработных и ищущих работу.

От получения разрешения на работу освобождены члены семей граждан государств-членов Европейского союза, иностранцы, имеющие статус беженца, обладатели «карт поляка», студенты вузов и некоторые иные категории иностранцев.

Запрещается трудоустраивать иностранцев, находящихся на территории Польши по туристическим, транзитным визам, визам, выданным с гуманитарными целями.

В июне этого года польский парламент принял новый законопроект по популяризации трудоустройства и учреждений рынка труда, который предусматривает новые правила приема иностранцев на сезонную работу в Польше.

В 2016 году вид на жительство в Польше попросили 4,8 тысячи белорусов.

В Польше белорусы чаще востребованы как представители рабочих специальностей.