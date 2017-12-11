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Облил бывшую жену бензином и поджег

12.12.2017 10:56 — Разное | БДГ  
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А агрогородке Пограничный Берестовицкого района 60-летний мужчина облил свою бывшую жену горючей жидкостью и поджег после совместного распития спиртных напитков.

Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Следователи осмотрели дом и обнаружили следы горения. После выяснения обстоятельств происшедшего было установлено, что 11 декабря около 14:00 ранее судимый мужчина распивал спиртное с 57-летней бывшей женой, с которой они продолжали жить совместно.

В ходе ссоры он облил ее бензином и поджег. После этого он сам потушил пламя и сообщил о случившемся родственникам.

Женщина с термическими ожогами была доставлена в больницу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

Фото СК

 
 
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А агрогородке Пограничный Берестовицкого района 60-летний мужчина облил свою бывшую жену горючей жидкостью и поджег после совместного распития спиртных напитков.

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