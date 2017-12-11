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Облил бывшую жену бензином и поджег
А агрогородке Пограничный Берестовицкого района 60-летний мужчина облил свою бывшую жену горючей жидкостью и поджег после совместного распития спиртных напитков.
Об этом
Следователи осмотрели дом и обнаружили следы горения. После выяснения обстоятельств происшедшего было установлено, что 11 декабря около 14:00 ранее судимый мужчина распивал спиртное с 57-летней бывшей женой, с которой они продолжали жить совместно.
В ходе ссоры он облил ее бензином и поджег. После этого он сам потушил пламя и сообщил о случившемся родственникам.
Женщина с термическими ожогами была доставлена в больницу.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.
Фото СК
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А агрогородке Пограничный Берестовицкого района 60-летний мужчина облил свою бывшую жену горючей жидкостью и поджег после совместного распития спиртных напитков.
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