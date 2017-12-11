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Ученые воссоздали "самый жуткий звук в истории"

12.12.2017 10:54 — Разное | Tut.by  
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Возможно, тираннозавры не рычали, а издавали крайне низкий гул — и этот звук до сих пор вызывает у людей инстинктивный страх. Об этом рассказывает The Telegraph.


Изображение: RJPalmerArt / wikipedia.org

«Голос» тираннозавра воспроизвели для документального фильма BBC натуралист Крис Пэкхэм и Джулия Кларк, профессор палеонтологии позвоночных в Техасского университета в Остине.

Динозавры являются предками птиц и состоят в тесной родственной связи с аллигаторами и крокодилами. Поэтому профессор Кларк взяла за основу «голоса» большой выпи и китайского аллигатора.

Также ученая применила данные об органах слуха гигантских рептилий — они были настроены на исключительно низкие частоты. Звук «масштабировали» в соответствии с размерами динозавра.


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В итоге получился зловещий гул — негромкий, но достаточно жуткий, чтобы зашевелились волосы на затылке. Возможно, тираннозавры даже не раскрывали рта, чтобы издавать эти звуки. Скорее всего, этот гул мог распространяться на огромные расстояния. Люди могли его не слышать из-за крайне низкой частоты, но все равно ощущали вибрации.

«Я чувствую, что этот звук вызывает страх, — сказала профессор Кларк. — Многие думают, что нужно рычать, чтобы быть очень страшным. Однако это самый страшный звук, который вы когда-либо слышали».

Специалист предположила, что у людей могла сохраниться врожденная память о давно забытых «голосах» опасных хищников. Низкий звук сигнализирует о больших размерах тела, и страх — наиболее разумная реакция. Именно поэтому низкий гул сейчас часто добавляют в саундтреки фильмов ужасов.

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У людей могла сохраниться врожденная память о давно забытых "голосах" опасных хищников.

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