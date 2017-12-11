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С 2 метров мимо пустых ворот. Конфуз лучшего бомбардира чемпионата России назвали промахом года
Форварду «Зенита» Александру Кокорину еще долго будет сниться конфуз в матче с грозненским «Ахматом», стоивший питерскому клубу победы.
На 59-й минуте мяч после удара полузащитника «Зенита» Далера Кузяева и рикошета от ноги игрока «Ахмата» попал в перекладину и отскочил как раз на ногу ворвавшемуся в площадь ворот Александру Кокорину. Но тот с двух метров умудрился послать мяч выше ворот.
Видео:
Курьезный эпизод не оставили без внимания в Европе. Испанская Marca и портал Goal.com, не сговариваясь, назвали конфуз Кокорина промахом года.
А матч с «Ахматом» в итоге завершился вничью — 0:0, и отставание «Зенита» от лидера премьер-лиги московского «Локомотива» за 10 туров до финиша чемпионата России увеличилось уже до 8 очков.
Между тем Александр Кокорин с 10 голами вместе с Федором Смоловым из «Краснодара» и Квинси Промесом из «Спартака» возглавляет гонку снайперов российской премьер-лиги.
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Форварду "Зенита" Александру Кокорину еще долго будет сниться конфуз в матче с грозненским "Ахматом", стоивший питерскому клубу победы.
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