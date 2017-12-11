ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 2 метров мимо пустых ворот. Конфуз лучшего бомбардира чемпионата России назвали промахом года

12.12.2017 10:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Форварду «Зенита» Александру Кокорину еще долго будет сниться конфуз в матче с грозненским «Ахматом», стоивший питерскому клубу победы.

На 59-й минуте мяч после удара полузащитника «Зенита» Далера Кузяева и рикошета от ноги игрока «Ахмата» попал в перекладину и отскочил как раз на ногу ворвавшемуся в площадь ворот Александру Кокорину. Но тот с двух метров умудрился послать мяч выше ворот.

Видео: Филипп Филиппович

Курьезный эпизод не оставили без внимания в Европе. Испанская Marca и портал Goal.com, не сговариваясь, назвали конфуз Кокорина промахом года.

А матч с «Ахматом» в итоге завершился вничью — 0:0, и отставание «Зенита» от лидера премьер-лиги московского «Локомотива» за 10 туров до финиша чемпионата России увеличилось уже до 8 очков.

Между тем Александр Кокорин с 10 голами вместе с Федором Смоловым из «Краснодара» и Квинси Промесом из «Спартака» возглавляет гонку снайперов российской премьер-лиги.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форварду "Зенита" Александру Кокорину еще долго будет сниться конфуз в матче с грозненским "Ахматом", стоивший питерскому клубу победы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Огромный багажник и нулевой расход топлива. Голландская компания выпустит Tesla Model S-универсал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика