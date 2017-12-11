С 2 метров мимо пустых ворот. Конфуз лучшего бомбардира чемпионата России назвали промахом года

Форварду «Зенита» Александру Кокорину еще долго будет сниться конфуз в матче с грозненским «Ахматом», стоивший питерскому клубу победы.

На 59-й минуте мяч после удара полузащитника «Зенита» Далера Кузяева и рикошета от ноги игрока «Ахмата» попал в перекладину и отскочил как раз на ногу ворвавшемуся в площадь ворот Александру Кокорину. Но тот с двух метров умудрился послать мяч выше ворот.

Видео: Филипп Филиппович

Курьезный эпизод не оставили без внимания в Европе. Испанская Marca и портал Goal.com, не сговариваясь, назвали конфуз Кокорина промахом года.

А матч с «Ахматом» в итоге завершился вничью — 0:0, и отставание «Зенита» от лидера премьер-лиги московского «Локомотива» за 10 туров до финиша чемпионата России увеличилось уже до 8 очков.

Между тем Александр Кокорин с 10 голами вместе с Федором Смоловым из «Краснодара» и Квинси Промесом из «Спартака» возглавляет гонку снайперов российской премьер-лиги.