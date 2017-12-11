Макей: Работа СНГ в 2017 была произведена на должном уровне





Как заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества, текущий год был для Содружества очень результативным.

"Сегодня, подводя итог, каждый из нас может говорить о существенном продвижении своих национальных интересов в совместной работе по повышению актуальности и востребованности СНГ. Мы в основном выполнили те задачи, которые ставили на этот год. На наш взгляд, год был очень продуктивным и насыщенным для СНГ, проведено очень много мероприятий как на территории Республики Беларусь, так и на территории других государств. Мы считаем, что эти мероприятия были очень результативными", - сказал Владимир Макей.

По словам министра, приняты практически все запланированные решения по адаптации Содружества к современным реалиям: перераспределены полномочия между органами СНГ, оптимизирована деятельность Экономического суда и Межгосударственного статистического комитета, распределены на очередной трехлетний период квотные должности в Исполкоме СНГ, на системную основу поставлена работа по инвентаризации договорно-правовой базы СНГ.

На должном уровне, обратил внимание дипломат, обеспечена работа Совета министров иностранных дел СНГ. Проведено два заседания, рассмотрен широкий спектр вопросов. Все решения, вынесенные министрами на рассмотрение глав государств, получили одобрение, сообщила БЕЛТА .

"Не все так гладко проходит на заседаниях Совета министров иностранных дел СНГ. Мы считаем, что это нормально, должны существовать альтернативные точки зрения, но в конечном итоге мы всегда приходили к единому пониманию относительно того, как нам двигаться вперед", - подчеркнул Владимир Макей.

"В условиях российского председательства продолжена работа по продвижению согласованных позиций государств СНГ на внешнем контуре. Приняты и распространены в ООН и других международных организациях заявления глав государств о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей, заявление глав правительств о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным картелям", - отметил руководитель ведомства.

Кроме того, два заявления сделаны министрами иностранных дел стран СНГ: о недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий; о недопущении и пресечении разрушения и осквернения памятников и иных объектов, увековечивающих память о мужестве и героизме погибших в борьбе с нацизмом и фашизмом в годы Второй мировой войны.

Не остались без внимания и вопросы культурно-гуманитарного взаимодействия. Помимо реализации текущих мероприятий, СМИД СНГ утверждены перспективные планы сотрудничества на 2018-2020 годы по различным направлениям: поддержке национальных видов спорта, международному молодежному взаимодействию, развитию туристической отрасли.

