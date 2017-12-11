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Руфер в Китае снял на видео свое падение с 62 этажа
12.12.2017 11:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Руфер поднялся на крышу 62-этажного здания для съемки клипа. Эта же камера и сняла его падение.
Инцидент с 26-летним китайцем произошел 8 ноября, однако родственники подтвердили его смерть лишь недавно.
Юннин был каскадером и увлекался боевыми искусствами, а также снимался в кино как актер массовки. Популярным он стал после нескольких видеороликов, где каскадер выполнял рискованные трюки на крышах небоскребов. Количество его подписчиков в китайской социальной сети Weibo составило около миллиона человек.
Последнее видео Юннин опубликовал 8 ноября. Через несколько недель его фанаты обеспокоились тем, что отсутствуют новые записи в соцсетях, и предположили, что с руфером что-то случилось.
Как выяснилось, Юннин пытался снять ролик, в котором он должен был подтянуться, свесив ноги вниз и держась крышу небоскреба. За эту запись он надеялся получить сумму в размере 100 000 юаней ($ 15 000 долларов США). Как сообщили родственники погибшего руфера, деньги он планировал потрать на собственную свадьбу и лечение матери.
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Известный китайский руфер У Юннин погиб, сорвавшись с крыши небоскреба в городе Чанша. Момент падения сняла камера, которую он установил на другой части здания для...
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