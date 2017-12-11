Руфер в Китае снял на видео свое падение с 62 этажа

Руфер поднялся на крышу 62-этажного здания для съемки клипа. Эта же камера и сняла его падение.

Инцидент с 26-летним китайцем произошел 8 ноября, однако родственники подтвердили его смерть лишь недавно.

Юннин был каскадером и увлекался боевыми искусствами, а также снимался в кино как актер массовки. Популярным он стал после нескольких видеороликов, где каскадер выполнял рискованные трюки на крышах небоскребов. Количество его подписчиков в китайской социальной сети Weibo составило около миллиона человек.

Последнее видео Юннин опубликовал 8 ноября. Через несколько недель его фанаты обеспокоились тем, что отсутствуют новые записи в соцсетях, и предположили, что с руфером что-то случилось.

Как выяснилось, Юннин пытался снять ролик, в котором он должен был подтянуться, свесив ноги вниз и держась крышу небоскреба. За эту запись он надеялся получить сумму в размере 100 000 юаней ($ 15 000 долларов США). Как сообщили родственники погибшего руфера, деньги он планировал потрать на собственную свадьбу и лечение матери.