В Сеть попали характеристики и изображения Nokia 6 (2018)

В китайском центре сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) прошел регистрацию новый смартфон компании HMD Global — Nokia 6 (2018). Об этом сообщает androidheadlines.com.





Скорее всего, смартфон получит 5,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. Сканер отпечатков пальцев расположится на задней стороне корпуса устройства, ниже модуля основной камеры (возможно, она будет двойной). Процессором выступит чип Qualcomm Snapdragon 630, который дополнится 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.





Также заявлена версия с поддержкой работы одновременно с двумя SIM-картами и картой памяти microSD. Сообщается, что смартфон также получит функцию съемки одновременно на основную и фронтальную камеры Bothie.

HMD Global пока официально не подтвердила дату анонса новинки, но «утечки» указывают на 19 января будущего года. Возможно, вместе с Nokia 6 (2018) производитель представит обновленный Nokia 8 и флагманский Nokia 9 .

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