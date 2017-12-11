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Турникет для оплаты банковской картой в минском метро начал принимать MasterCard

12.12.2017 11:09 — Разное | Tut.by  
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Сегодня турникет на станции метро «Площадь Ленина» начал принимать банковские карты MasterCard. Об этом сообщает столичная подземка.


Напомним, в сентябре на «Площади Ленина» со стороны «Столицы» установили турникет с возможностью оплаты проезда бесконтактной картой Visa. Теперь эта опция доступна и владельцам MasterCard.

Чтобы оплатить проезд, нужно приложить бесконтактную карточку любого банка любой страны к валидатору наверху турникета, с нее спишется 65 копеек, и после этого вы сможете проходить дальше.

По данным службы движения ГП «Минский метрополитен», около 35% пассажиров подземки пользуются жетонами. У обладателей соответствующих банковских карточек теперь есть возможность не стоять за ними в очереди.

Минск стал третьим городом в СНГ после Киева и Москвы, где в транспорте начали реализовывать такую технологию оплаты. Она действует в 20 городах мира.

 
Теги: Минск
 
 
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