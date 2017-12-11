|
Турникет для оплаты банковской картой в минском метро начал принимать MasterCard
Сегодня турникет на станции метро «Площадь Ленина» начал принимать банковские карты MasterCard. Об этом
Напомним, в сентябре на «Площади Ленина» со стороны «Столицы»
Чтобы оплатить проезд, нужно приложить бесконтактную карточку любого банка любой страны к валидатору наверху турникета, с нее спишется 65 копеек, и после этого вы сможете проходить дальше.
По данным службы движения ГП «Минский метрополитен», около 35% пассажиров подземки пользуются жетонами. У обладателей соответствующих банковских карточек теперь есть возможность не стоять за ними в очереди.
Минск стал третьим городом в СНГ после Киева и Москвы, где в транспорте начали реализовывать такую технологию оплаты. Она действует в 20 городах мира.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Раньше он принимал только карты Visa.
|
Архив (Разное)
Комментарии