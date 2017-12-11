Новейший американский эсминец класса Zumwalt снова сломался

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Новейший эскадренный миноносец ВМФ США USS Constitution класса Zumwalt прервал свои испытания из-за неожиданной поломки, об этом сообщил портал USNI News .

На следующий день после отправления с верфи в штате Мэн Constitution столкнулся с проблемами в работе фильтров, защищающих чувствительное электрооборудование от перепадов мощности. Вследствие этого эсминец не мог использовать электросеть при высоких нагрузках.

Судно вернулось в доки, где оно было построено, для ремонта. Constitution – второй эсминец класса Zumwalt. С первым кораблем также случились проблемы во время испытаний в прошлом году – в Панамском канале у судна отказали теплообменники силовой установки.

USS Zumwalt – класс эсминцев нового типа, первое судно сошло со стапелей в 2016 году. Корабль оборудован гибридной системой из газотурбинных и электрических силовых установок, что делает его "выхлоп" экологически чистым.

Стоимость одного эсминца такого типа составляет 4,4 миллиарда долларов. Вместо запланированных 28 эсминцев американский флот купит всего три таких корабля.