ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лучшей машиной Японии впервые за три года стал "европеец"

12.12.2017 11:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Организаторы конкурса «Автомобиль года в Японии» (Japan Car of The Year, JCOTY) назвали победителя-2017. Впервые за три года первое место досталось европейской модели — кроссоверу Volvo XC60 нового поколения, пишет motor.ru.


Вседорожник опередил седаны BMW 5 Series и Toyota Camry, которые заняли второе и третье место соответственно. Победителя конкурса выбирало жюри из 60 человек.

Топ-10 лучших автомобилей Японии 2017−2018
Название Баллы
Volvo XC60 294
BMW 5 Series 242
Toyota Camry 232
Suzuki Swift 210
Honda N-BOX 189
Lexus LC 115
Alfa Romeo Giulia 89
Mazda CX-5 83
Citroen C3 35
Vokswagen Tiguan 11

В 2014 году «Автомобилем года в Японии» стал городской хэтчбек Mazda2, в 2015-м — родстер Mazda MX-5 нового поколения, а в 2016-м звания лучшего автомобиля Японии удостоилось семейство Subaru Impreza.

Кроссовер Volvo XC60 нового поколения дебютировал в марте на Женевском автосалоне. Модель построена на модульной платформе SPA. В линейку двигателей XC60 входят четырехцилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты, а также гибридная установка мощностью 407 лошадиных сил.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вседорожник Volvo XC60 опередил седаны BMW 5 Series и Toyota Camry, которые заняли второе и третье место соответственно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Сеть попали характеристики и изображения Nokia 6 (2018)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика