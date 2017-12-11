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Лучшей машиной Японии впервые за три года стал "европеец"
Организаторы конкурса «Автомобиль года в Японии» (Japan Car of The Year, JCOTY)
Вседорожник опередил седаны BMW 5 Series и Toyota Camry, которые заняли второе и третье место соответственно. Победителя конкурса выбирало жюри из 60 человек.
В 2014 году «Автомобилем года в Японии» стал городской хэтчбек Mazda2, в 2015-м — родстер Mazda MX-5 нового поколения, а в 2016-м звания лучшего автомобиля Японии удостоилось семейство Subaru Impreza.
Кроссовер Volvo XC60 нового поколения дебютировал в марте на Женевском автосалоне. Модель построена на модульной платформе SPA. В линейку двигателей XC60 входят четырехцилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты, а также гибридная установка мощностью 407 лошадиных сил.
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Вседорожник Volvo XC60 опередил седаны BMW 5 Series и Toyota Camry, которые заняли второе и третье место соответственно.
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