Организаторы конкурса «Автомобиль года в Японии» (Japan Car of The Year, JCOTY) назвали победителя-2017. Впервые за три года первое место досталось европейской модели — кроссоверу Volvo XC60 нового поколения, пишет motor.ru .





Вседорожник опередил седаны BMW 5 Series и Toyota Camry, которые заняли второе и третье место соответственно. Победителя конкурса выбирало жюри из 60 человек.

Топ-10 лучших автомобилей Японии 2017−2018 Название Баллы Volvo XC60 294 BMW 5 Series 242 Toyota Camry 232 Suzuki Swift 210 Honda N-BOX 189 Lexus LC 115 Alfa Romeo Giulia 89 Mazda CX-5 83 Citroen C3 35 Vokswagen Tiguan 11

В 2014 году «Автомобилем года в Японии» стал городской хэтчбек Mazda2, в 2015-м — родстер Mazda MX-5 нового поколения, а в 2016-м звания лучшего автомобиля Японии удостоилось семейство Subaru Impreza.

Кроссовер Volvo XC60 нового поколения дебютировал в марте на Женевском автосалоне. Модель построена на модульной платформе SPA. В линейку двигателей XC60 входят четырехцилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты, а также гибридная установка мощностью 407 лошадиных сил.