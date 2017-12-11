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Дело о мошенничестве в сфере автострахования направлено в суд

12.12.2017 11:20 — Разное | Ежедневник  
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Дело о мошенничестве в сфере автострахования направлено в суд

Прокуратура Минской области передала в суд ленинского района г. Минска уголовное дело в отношении 17 лиц, обвиняемых в незаконном получении страховых выплат.

Предварительное расследование по уголовному делу проводилось Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области. 

Обвиняемыми по делу признаны 36 человек, один из них находится в розыске, а уголовное дело в отношении 18 обвиняемых выделено в отдельное производство в связи с поступившими от них ходатайствами о помиловании. 

Согласно предъявленному обвинению, 36 фигурантов уголовного дела с 2012 по 2016 годы совершили 18 эпизодов инсценировок дорожно-транспортных происшествий с целью получения страховых выплат по страховому свидетельству обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территориях Минской и Брестской областей. 

Имитируя страховые случаи, они умышленно повреждали автомобили, после чего предоставляли недостоверные сведения в филиалы страхового общества с ограниченной ответственностью «Белкоопстрах» и путем обмана получали денежные компенсации, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Кроме того, установлено 9 эпизодов, где потерпевшими по делу признаны физические лица. Граждане под разными предлогами передавали деньги мошенникам, которые обещали помочь в покупке автомобиля или ремонте транспортного средства, однако впоследствии своих обещаний не выполняли. 

Соучастники преступлений в своей деятельности использовали в основном автомобили премиум-класса «BMW X5», «BMW 525», «Volvo S60» и другие. Общая сумма причиненного ущерба страховым компаниям и гражданам составила более 210 тыс. рублей. 

Действия всех обвиняемых в зависимости от роли и степени участия в противоправной деятельности квалифицированы по чч. 1, 2, 3 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в крупном размере). 

В отношении 7 обвиняемых, жителей Солигорского района, применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные, учитывая сотрудничество со следствием и возмещение большей части причиненного ущерба, находятся под подпиской о невыезде либо личным поручительством.

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура Минской области передала в суд ленинского района г. Минска уголовное дело в отношении 17 лиц, обвиняемых в незаконном получении страховых выплат.

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