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Лучшие катки Минска по версии тренера - и 4 совета для того, чтобы кататься правильно
Вообще-то кататься на коньках в Минске можно практически круглый год, но больше всего хочется — именно зимой. Составить субъективный список лучших площадок в Минске GO.TUT.BY попросил Вадима Плеханова, чемпиона Беларуси в парном катании. Уже больше 10 лет он тренер, так что бонус к рейтингу — ценные советы для фигуристов-любителей, которые не часто выходят на лед.
Совет № 1. Купите свои коньки
Коньки — это самое главное. Сесть за руль «запорожца» или новенького BMW с «автоматом» — чувствуете разницу? Если профессионального фигуриста поставить на плохие коньки, он, конечно, поедет, но с большей вероятностью получит травму голеностопа. В общем, чем хуже «ботинки», тем выше шанс что-то разбить или сломать.
Как правило, государственные катки в Минске на прокат выдают коньки китайского производства. Качество у них не очень, состояние тоже. Так что я всегда советую купить свои «ботинки». Например, самые простые профессиональные для малышей стоят около 150 рублей.
Если возможности купить свои коньки все-таки нет, внимательно относитесь к «ботинкам», которые берете напрокат. Важно, чтобы они были жесткими. Не оказались сломаны там, где голеностоп. Проверьте, чтобы лезвие было заточено.
И не берите коньки на размер больше вашего, «на носок» — это небезопасно. Фигурист должен понимать, где «заканчивается» его вес. Конек по размеру позволяет чувствовать всю платформу ботинка, а вот в большом вы неправильно распределите вес тела.
Совет № 2. Не стесняйтесь надеть защиту
Среди моих клиентов — бизнесмены, которые выходят на лед в шлеме. Если у человека есть мозги, он будет их охранять, правильно? Шлем можно выбрать не обязательно хоккейный, а универсальный: вроде тех, которые надевают для катания на горных лыжах. Наколенники и налокотники — тоже хороший вариант для тех, кто на льду недавно.
Совет № 3. Правильно падайте
На начальном этапе самое важное — научиться правильно падать и вставать. Этому посвящены, например, первые 3−4 занятия у трехлетних деток.
Падать лучше вперед, на руки. И если уж упали, не лежите с раскинутыми руками: тот, кто катится сзади, может наехать вам, например, на палец. Если падаете на спину, постарайтесь прижать подбородок к груди.
Не думаю, что тренировки падений дома, на мягком диване, как-то помогут. Это жизненный опыт: пока сам пару раз не упадешь на лед, не поймешь, что к чему.
Совет № 4. Слегка сгибайте ноги, когда катаетесь
Чем «мягче» в коленях ноги, тем больше мы «напрягаем» лезвие ботинка — а значит, лучше держим равновесие. И следите, чтобы спина оставалась ровной.
Где советует кататься тренер?
4.
— Этот каток на четвертом месте из-за графика: в будни сеансы с 10.30 до 13.00 — не самое удобное время. Что это за массовое катание в 10.30, когда все на работе? И в выходные выделяют всего лишь несколько часов: с 18.00 до 22.00.
Лед, коньки и детский тренажер «Пингвин» на прокат — в общем, такие же, как и на других государственных катках Минска.
— Каток на Чижовке появился не так давно. Это означает не только свежее здание, но и более-менее новые прокатные коньки.
Еще один плюс — в Чижовке меньше людей занимается спортом, меньше едет туда специально. А значит, на льду будет свободнее.
— Здесь много льда: на конькобежном овале есть, где разогнаться. Хотя, конечно, скорость вашего катания зависит в первую очередь от ваших ног. То, что места для катания больше, не делает эту площадку менее травмоопасной. Упасть можно, где угодно.
Хорошо, что здесь вслед за катком в ТЦ «Замок» появились детские тренажеры «Пингвин».
— Если сравнивать с другими катками в Минске, то на катке в ТЦ «Замок» на прокат выдают коньки лучше и по марке, и по состоянию. Обновляют их каждый месяц, регулярно точат. Большой выбор размеров — например, на прокат можно взять коньки для малышей от 3 лет. Есть детский тренажер «Пингвин».
Говорят, что лед в ТЦ «Замок» отличается от льда на других площадках — но это не так. В идеале, каждый лед должен быть специализированным: для фигуристов — одной жесткости, для хоккеистов — другой. У нас все, в принципе, одинаково: среднее, для всех.
У сеансов массового катания в ТЦ «Замок» удобный график: с 10 утра и в отдельные дни даже до 2 ночи. Плейлист меняют раз в неделю, и музыка приемлемой громкости: можно кататься и разговаривать. А еще есть возможность перекусить.
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Составить субъективный список лучших площадок в Минске GO.TUT.BY попросил Вадима Плеханова, чемпиона Беларуси в парном катании. Уже больше 10 лет он тренер, так что...
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