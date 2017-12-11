Лучшие катки Минска по версии тренера - и 4 совета для того, чтобы кататься правильно

Вообще-то кататься на коньках в Минске можно практически круглый год, но больше всего хочется — именно зимой. Составить субъективный список лучших площадок в Минске GO.TUT.BY попросил Вадима Плеханова, чемпиона Беларуси в парном катании. Уже больше 10 лет он тренер, так что бонус к рейтингу — ценные советы для фигуристов-любителей, которые не часто выходят на лед.



Фото: из личного архива героя

Совет № 1. Купите свои коньки

Коньки — это самое главное. Сесть за руль «запорожца» или новенького BMW с «автоматом» — чувствуете разницу? Если профессионального фигуриста поставить на плохие коньки, он, конечно, поедет, но с большей вероятностью получит травму голеностопа. В общем, чем хуже «ботинки», тем выше шанс что-то разбить или сломать.

Как правило, государственные катки в Минске на прокат выдают коньки китайского производства. Качество у них не очень, состояние тоже. Так что я всегда советую купить свои «ботинки». Например, самые простые профессиональные для малышей стоят около 150 рублей.

Если возможности купить свои коньки все-таки нет, внимательно относитесь к «ботинкам», которые берете напрокат. Важно, чтобы они были жесткими. Не оказались сломаны там, где голеностоп. Проверьте, чтобы лезвие было заточено.

И не берите коньки на размер больше вашего, «на носок» — это небезопасно. Фигурист должен понимать, где «заканчивается» его вес. Конек по размеру позволяет чувствовать всю платформу ботинка, а вот в большом вы неправильно распределите вес тела.

Совет № 2. Не стесняйтесь надеть защиту

Среди моих клиентов — бизнесмены, которые выходят на лед в шлеме. Если у человека есть мозги, он будет их охранять, правильно? Шлем можно выбрать не обязательно хоккейный, а универсальный: вроде тех, которые надевают для катания на горных лыжах. Наколенники и налокотники — тоже хороший вариант для тех, кто на льду недавно.

Совет № 3. Правильно падайте

На начальном этапе самое важное — научиться правильно падать и вставать. Этому посвящены, например, первые 3−4 занятия у трехлетних деток.

Падать лучше вперед, на руки. И если уж упали, не лежите с раскинутыми руками: тот, кто катится сзади, может наехать вам, например, на палец. Если падаете на спину, постарайтесь прижать подбородок к груди.

Не думаю, что тренировки падений дома, на мягком диване, как-то помогут. Это жизненный опыт: пока сам пару раз не упадешь на лед, не поймешь, что к чему.

Совет № 4. Слегка сгибайте ноги, когда катаетесь

Чем «мягче» в коленях ноги, тем больше мы «напрягаем» лезвие ботинка — а значит, лучше держим равновесие. И следите, чтобы спина оставалась ровной.

Где советует кататься тренер?

4. СДЮШОР по фигурному катанию на коньках



minsksport.by

Выход на лед: для взрослых — от 3 рублей 50 копеек до 5 рублей; для детей до 16 лет — от 2 рублей 50 копеек до 4 рублей. Есть «семейные» билеты. Прокат коньков: 4 рубля. ledlife.by

— Этот каток на четвертом месте из-за графика: в будни сеансы с 10.30 до 13.00 — не самое удобное время. Что это за массовое катание в 10.30, когда все на работе? И в выходные выделяют всего лишь несколько часов: с 18.00 до 22.00.

Лед, коньки и детский тренажер «Пингвин» на прокат — в общем, такие же, как и на других государственных катках Минска.

3. МКСРК «Чижовка-Арена»



Фото: chizhovka-arena.by

Выход на лед малой арены: для взрослых — 4 рубля; для детей до 16 лет — 2,7 рубля. Есть «семейные» билеты. Прокат коньков: 3 рубля. chizhovka-arena.by

— Каток на Чижовке появился не так давно. Это означает не только свежее здание, но и более-менее новые прокатные коньки.

Еще один плюс — в Чижовке меньше людей занимается спортом, меньше едет туда специально. А значит, на льду будет свободнее.

2. Каток «Минск-арена»



Фото: vk.com/minsk.arena

Выход на лед: для взрослых — от 3 до 5 рублей; для детей до 16 лет — от 1 рубля 50 копеек до 3 рублей.

Прокат коньков: для взрослых — 3 рубля; для детей до 16 лет — от 2 до 3 рублей. minskarena.by

— Здесь много льда: на конькобежном овале есть, где разогнаться. Хотя, конечно, скорость вашего катания зависит в первую очередь от ваших ног. То, что места для катания больше, не делает эту площадку менее травмоопасной. Упасть можно, где угодно.

Хорошо, что здесь вслед за катком в ТЦ «Замок» появились детские тренажеры «Пингвин».

1. Ледовый каток в ТЦ «Замок»





Выход на лед: для взрослых — от 6 до 7 рублей; для детей до 16 лет — от 4 до 5 рублей.

Прокат коньков: 5 рублей. www.tczamok.by/katok

— Если сравнивать с другими катками в Минске, то на катке в ТЦ «Замок» на прокат выдают коньки лучше и по марке, и по состоянию. Обновляют их каждый месяц, регулярно точат. Большой выбор размеров — например, на прокат можно взять коньки для малышей от 3 лет. Есть детский тренажер «Пингвин».

Говорят, что лед в ТЦ «Замок» отличается от льда на других площадках — но это не так. В идеале, каждый лед должен быть специализированным: для фигуристов — одной жесткости, для хоккеистов — другой. У нас все, в принципе, одинаково: среднее, для всех.

У сеансов массового катания в ТЦ «Замок» удобный график: с 10 утра и в отдельные дни даже до 2 ночи. Плейлист меняют раз в неделю, и музыка приемлемой громкости: можно кататься и разговаривать. А еще есть возможность перекусить.