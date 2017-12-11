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В Беларуси могут запретить продажу алкоголя лицам до 21 года
Вопрос повышения возраста для продажи алкоголя лицам до 21 года будет рассмотрен правительством.
Об этом говорилось на заседании у заместителя премьер-министра Василия Жарко в Совете министров Беларуси.
На заседании речь шла об укреплении здоровья граждан и уменьшении потерь населения в трудоспособном возрасте, предупреждения гибели граждан от внешних причин, особенно в детском и подростковом возрасте.
Особое внимание было уделено профилактике пьянства алкоголизма и наркомании, в том числе существенного сокращения доступности алкоголя для населения.
Было решено дополнительно изучить вопросы введения запрета продажи алкогольных напитков лицам, не достигшим 21-летнего возраста, сокращения количества разрешенных торговых мест для реализации алкогольной продукции.
Напомним, в настоящее время МВД Беларуси
Ведомство опубликовало на своем сайт
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Вопрос повышения возраста для продажи алкоголя лицам до 21 года будет рассмотрен правительством. Об этом говорилось на заседании у заместителя премьер-министра...
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