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В Беларуси могут запретить продажу алкоголя лицам до 21 года

12.12.2017 11:38 — Разное | БДГ  
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Вопрос повышения возраста для продажи алкоголя лицам до 21 года будет рассмотрен правительством.

Об этом говорилось на заседании у заместителя премьер-министра Василия Жарко в Совете министров Беларуси.

На заседании речь шла об укреплении здоровья граждан и уменьшении потерь населения в трудоспособном возрасте, предупреждения гибели граждан от внешних причин, особенно в детском и подростковом возрасте.

Особое внимание было уделено профилактике пьянства алкоголизма и наркомании, в том числе существенного сокращения доступности алкоголя для населения.

Было решено дополнительно изучить вопросы введения запрета продажи алкогольных напитков лицам, не достигшим 21-летнего возраста, сокращения количества разрешенных торговых мест для реализации алкогольной продукции.

Напомним, в настоящее время МВД Беларуси готовит проект указа президента об ограничении розничной торговли алкоголем и разместило на своем сайте основные положения указа. Если указ будет подписан, ситуация с алкоголем в Беларуси будет кардинально изменена.

Ведомство опубликовало на своем сайт опрос для населения по теме ограничения продажи спиртного.

 
 
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Вопрос повышения возраста для продажи алкоголя лицам до 21 года будет рассмотрен правительством. Об этом говорилось на заседании у заместителя премьер-министра...

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