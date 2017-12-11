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Под Слуцком УАЗ опрокинулся в кювет: водитель бросил раненую пассажирку и скрылся
В Слуцком районе водитель скрылся с места ДТП, бросив травмированную пассажирку. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.
Авария произошла 11 декабря, около 17.30, в деревне Чаплицы. «34-летний водитель УАЗа ехал по трассе Селище — Октябрь — Салогощ в направлении деревни Танежицы. При выборе скорости движения он не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением транспортного средства и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся», — рассказали в ГАИ.
После ДТП водитель с места происшествия скрылся.
В результате аварии пострадала 50-летняя пассажирка автомобиля. С травмами различной степени тяжести ее доставили в больницу.
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Авария произошла 11 декабря, около 17.30, в деревне Чаплицы.
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