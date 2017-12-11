ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Слуцком УАЗ опрокинулся в кювет: водитель бросил раненую пассажирку и скрылся

12.12.2017 11:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Слуцком районе водитель скрылся с места ДТП, бросив травмированную пассажирку. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

Авария произошла 11 декабря, около 17.30, в деревне Чаплицы. «34-летний водитель УАЗа ехал по трассе Селище — Октябрь — Салогощ в направлении деревни Танежицы. При выборе скорости движения он не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением транспортного средства и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся», — рассказали в ГАИ.

После ДТП водитель с места происшествия скрылся.

В результате аварии пострадала 50-летняя пассажирка автомобиля. С травмами различной степени тяжести ее доставили в больницу.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 11 декабря, около 17.30, в деревне Чаплицы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Особенности расчета и монтажа водосточных систем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика