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Особенности расчета и монтажа водосточных систем
Содержание:
Что такое водосточная система?
Водосток — это важный элемент кровельной системы, схема которого планируется в процессе составления проекта всего здания. Важную роль играют правильно проведенные расчеты и качество сборки: от этого зависит надежность и долговечность конструкции. Современные конструкции обеспечивают сбор и отведение осадков с покрытий, имеющих самую сложную форму и конфигурацию. Составные элементы водостока отличаются формой, диаметром и длиной, могут выполняться в форме трапеции, круга, прямоугольника.
Функции водостока
Основное назначение водосточной системы заключается в организованном сборе осадков на крыше, что обеспечит защиту стен и фундамента от разрушения. Ее установка позволяет предотвратить разрушения фасадов, фундаментов, цоколей и дорожного покрытия. Вероятность затопления подвалов и чердачных пространств сведена к минимуму, что способствует также сохранению микроклимата в здании.
Как рассчитать водосточную систему?
Перед установкой нужно измерить высоту дома для расчета количества водосточных труб, измерить длину скатов для расчета длины желобов, посчитать количество внешних и внутренних углов и заглушек.
Итак, чтобы найти количество желобов, нужно длину по карнизу разделить на длину 1 желоба: L карниза / L желоба = количество желобов.
Нужное число соединителей желобов определяется, как количество желобов минус 1.
Чтобы найти количество заглушек, следует помнить, что на одну завершенную систему желоба нужно 2 заглушки.
Нужное число держателей желоба (кронштейнов) можно рассчитать, как L желобов / 0,6.
Расчет количества воронок (мест соединения желобов для отвода воды) зависит от конфигурации дома: обычно необходимо 1-2 воронки на скат.
Число водосточных труб равно длине стояка, умноженной на количество стояков (Lстояка х кол-во стояков = кол-во труб). А число соединительных муфт равно количеству соединений.
Поворотное колено на 45 градусов определяется, как количество стояков, умноженное на 2.
Количество колен слива равно количеству стояков.
Число держателей зависит от длины трубы: на каждый метр трубы нужен 1 держатель.
Как проводится установка водосточной системы?
Монтаж водостоков состоит из нескольких этапов:
При проведении монтажа очень важна квалификация рабочих — от самостоятельной установки рекомендуется отказаться.
Металл или пластик?
Выбор материала зависит от таких факторов, как тип и площадь кровли, архитектурные особенности строения, среднее количество осадков в регионе. Для малоэтажных домов рекомендуется использовать пластик и металлопластик, здания с кровлей из металлочерепицы дополняются более долговечными металлическими водосточными системами. Пластиковые изделия считаются более доступными по цене, металлические аналоги обойдутся в 2-3 раза дороже.
Особые требования к водосточной системе
К установке водосточных систем предъявляются определенные требования, в период монтажа открытые концы труб и водосточные воронки должны быть временно закрыты специальными заглушками. На водосточном стояке на расстоянии метра от уровня первого этажа или подвала обязательна установка ревизии. Соединение воронки с кровельным покрытием должно быть плавным, в остальном монтаж водостока проводится в соответствии с проектной документацией.
Водосточная система от разных производителей представлена у компаний из каталога
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