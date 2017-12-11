Особенности расчета и монтажа водосточных систем



Установка водосточной системы является неотъемлемым этапом любого строительства. Водосток не только обеспечивает отведение воды, но и может стать отличным архитектурным решением. Современная водосточная система в Минске позволяет защищать крыши разной сложности и конфигурации, а входящие в комплектацию материалы и отдельные элементы обеспечивают быстрый монтаж.

Что такое водосточная система?





Водосток — это важный элемент кровельной системы, схема которого планируется в процессе составления проекта всего здания. Важную роль играют правильно проведенные расчеты и качество сборки: от этого зависит надежность и долговечность конструкции. Современные конструкции обеспечивают сбор и отведение осадков с покрытий, имеющих самую сложную форму и конфигурацию. Составные элементы водостока отличаются формой, диаметром и длиной, могут выполняться в форме трапеции, круга, прямоугольника.

Функции водостока





Основное назначение водосточной системы заключается в организованном сборе осадков на крыше, что обеспечит защиту стен и фундамента от разрушения. Ее установка позволяет предотвратить разрушения фасадов, фундаментов, цоколей и дорожного покрытия. Вероятность затопления подвалов и чердачных пространств сведена к минимуму, что способствует также сохранению микроклимата в здании.

Как рассчитать водосточную систему?





Перед установкой нужно измерить высоту дома для расчета количества водосточных труб, измерить длину скатов для расчета длины желобов, посчитать количество внешних и внутренних углов и заглушек.

Итак, чтобы найти количество желобов, нужно длину по карнизу разделить на длину 1 желоба: L карниза / L желоба = количество желобов.

Нужное число соединителей желобов определяется, как количество желобов минус 1.

Чтобы найти количество заглушек, следует помнить, что на одну завершенную систему желоба нужно 2 заглушки.

Нужное число держателей желоба (кронштейнов) можно рассчитать, как L желобов / 0,6.

Расчет количества воронок (мест соединения желобов для отвода воды) зависит от конфигурации дома: обычно необходимо 1-2 воронки на скат.

Число водосточных труб равно длине стояка, умноженной на количество стояков (L стояка х кол-во стояков = кол-во труб). А число соединительных муфт равно количеству соединений.

Поворотное колено на 45 градусов определяется, как количество стояков, умноженное на 2.

Количество колен слива равно количеству стояков.

Число держателей зависит от длины трубы: на каждый метр трубы нужен 1 держатель.

Как проводится установка водосточной системы?





Монтаж водостоков состоит из нескольких этапов:

установка кронштейнов (проводится до настила кровли);

вставка желоба в кронштейны, стыки должны оказаться между ними, обработка мест соединения герметиком (после монтажа кровли);

просверливание отверстий в желобе для вставки воронки;

монтаж угловых элементов;

установка вертикальных труб, закрепление кронштейнами к стене на каждый метр.

При проведении монтажа очень важна квалификация рабочих — от самостоятельной установки рекомендуется отказаться.

Металл или пластик?





Выбор материала зависит от таких факторов, как тип и площадь кровли, архитектурные особенности строения, среднее количество осадков в регионе. Для малоэтажных домов рекомендуется использовать пластик и металлопластик, здания с кровлей из металлочерепицы дополняются более долговечными металлическими водосточными системами. Пластиковые изделия считаются более доступными по цене, металлические аналоги обойдутся в 2-3 раза дороже.

Особые требования к водосточной системе





К установке водосточных систем предъявляются определенные требования, в период монтажа открытые концы труб и водосточные воронки должны быть временно закрыты специальными заглушками. На водосточном стояке на расстоянии метра от уровня первого этажа или подвала обязательна установка ревизии. Соединение воронки с кровельным покрытием должно быть плавным, в остальном монтаж водостока проводится в соответствии с проектной документацией.

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