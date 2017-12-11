Comedy Club пошутил об ингушской девушке из службы эскорта. Пришлось извиняться и вызывать ОМОН

На днях в программе Comedy Woman на канале ТНТ вышел номер про службу эскорта. По сюжету номера хозяйка эскорт-агентства отчитывает свою подчиненную — девушку из Ингушетии. Ингушская община Москвы расценила номер как оскорбление​​​​​​. Телеканал ТНТ сообщил о попытке нападения на свой офис, сообщает meduza.

Помимо ингушской общины, о своем «недовольстве и возмущении» роликом заявило постоянное представительство Ингушетии в Москве. Компании Comedy Club Production, которая выпускает Comedy Woman, пришлось приносить извинения.

«Номер был создан исключительно ради юмора и без подтекста на национальную дискриминацию», — говорится в сообщении Comedy Club Production.

11 декабря генеральный директор компании Андрей Левин приехал в постоянное представительство Ингушетии, назвал номер «исключительной случайностью» и «недоработкой на выпуске эфира», выразил готовность «загладить свою ошибку» и пообещал «очень сильно постараться, чтобы этого не повторилось». Левин заверил, что создатели Comedy Woman не хотели никого оскорбить.



Гендиректор Comedy Club Production Андрей Левин и постоянный представитель Ингушетии в Москве Алихан Цечоев

С извинениями также выступила Екатерина Скулкина, сыгравшая в номере хозяйку эскорт-агентства.

«Я, к сожалению, не увидела в тексте сценки тот смысл, который так затронул сердца многих людей. Лично я с огромным уважением отношусь к людям любой национальности. Вся эта ситуация стала хорошим жизненным опытом», — сказала Скулкина.

Постоянный представитель Ингушетии в Москве Алихан Цечоев призвал членов ингушской общины Москвы воздержаться от угроз и «незаконных акций» против создателей передачи, но вечером 11 декабря ТНТ сообщил о попытке нападения на свой офис. В него якобы собирались ворваться «50 человек кавказской национальности».

Сотрудники телеканала вызвали ОМОН: судя по фотографиям, опубликованным на сайте ТНТ, приехали два полицейских автобуса. В настоящее время фотографии с сайта удалены.

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