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Гайдукевич об освобождении Саакашвили: прогнозы по Украине бесполезны
12.12.2017 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Громкий арест Михаила Саакашвили и его не менее громкое освобождение являются взаимопротиворечащими друг другу юридическими решениями, ведь статья, которая инкриминировалась эпатажному политическому деятелю, предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы — и вдруг такое, неожиданно мягкое решение суда.
© Sputnik/ Стрингер
"Украина является такой страной, где делать политические прогнозы — неблагодарное дело. Многие политологи считали, что Саакашвили вообще не попадет на Украину после решения властей о лишении его гражданства, и вдруг он спокойно появляется в Украине и начинает заниматься политической деятельностью. То, что происходит с Саакашвили, нельзя оценивать с точки зрения юриспруденции и уголовного права. Это политика. Это связь Саакашвили с определенными силами на Западе, которые его поддерживают. Что он будет делать дальше? Снова пойдут митинги, снова он будет выдвигать очередные требования, а чем это все закончится — абсолютно неизвестно, ибо любые прогнозы по Украине перечеркиваются реальностью", — сказал Гайдукевич.
Комментарий известного белорусского политика Олега Гайдукевича слушайте в аудиозаписи на ради Sputnik Беларусь.
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