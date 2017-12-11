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Картинка дня. Истребители близко подлетели к самолету Путина
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Напомним, что Владимир Путин утром 11 декабря
Сопровождающие «Борт номер один» истребители Су-35 отличаются высокой маневренностью, самолет может развернуться буквально на месте. Кроме того, этот российский истребитель поколения 4++ оснащен системой предупреждения о пуске ракет, которая в случае необходимости дает летчику спасительные несколько секунд, чтобы уйти от атаки.
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Сопровождающие "Борт номер один" истребители Су-35 отличаются высокой маневренностью, самолет может развернуться буквально на месте.
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