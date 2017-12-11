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В Украине ужесточили беспошлинные лимиты на посылки из-за границы
Украинцы получили новые правила ввоза посылок из-за границы. О них говорили давно, а утвердили вместе с бюджетом-2018, который был окончательно принят 7 декабря. Теперь украинцы могут на одно имя и адрес без пошлин получать не более трех посылок в месяц стоимостью до 150 евро каждая. За каждую посылку сверх нормы придется заплатить пошлину — 20% от ее стоимости,
Сейчас беспошлинное ограничение по стоимости в Украине тоже составляет 150 евро, но количество посылок не ограничено. За уплатой пошлин следить почтовый оператор. Изменение прежде всего коснется любителей пошопиться в заграничных интернет-магазинах. По статистике, чаще всего украинцы закупаются на AliExpress, eBay и Amazon.
Напомним, с апреля прошлого года максимальная сумма посылок в Беларуси была
По данным Государственного таможенного комитета, в прошлом году белорусы получили посылок из-за границы на 40 миллионов евро. Платежи за превышение лимитов составили 1,3 миллиона евро.
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Без пошлин украинцам разрешат получать не более трех заграничных посылок в месяц не дороже 150 евро
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