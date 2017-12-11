В Украине ужесточили беспошлинные лимиты на посылки из-за границы

Украинцы получили новые правила ввоза посылок из-за границы. О них говорили давно, а утвердили вместе с бюджетом-2018, который был окончательно принят 7 декабря. Теперь украинцы могут на одно имя и адрес без пошлин получать не более трех посылок в месяц стоимостью до 150 евро каждая. За каждую посылку сверх нормы придется заплатить пошлину — 20% от ее стоимости, сообщает segodnya.ua.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Сейчас беспошлинное ограничение по стоимости в Украине тоже составляет 150 евро, но количество посылок не ограничено. За уплатой пошлин следить почтовый оператор. Изменение прежде всего коснется любителей пошопиться в заграничных интернет-магазинах. По статистике, чаще всего украинцы закупаются на AliExpress, eBay и Amazon.

Напомним, с апреля прошлого года максимальная сумма посылок в Беларуси была ограничена 22 евро и 10 килограммами в месяц. За все, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения. К тому же дополнительно нужно заплатить таможенный сбор в 5 евро за совершение таможенных операций за каждую посылку.

По данным Государственного таможенного комитета, в прошлом году белорусы получили посылок из-за границы на 40 миллионов евро. Платежи за превышение лимитов составили 1,3 миллиона евро.