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Горисполком отправил многодетную мать не в тот банк за кредитом: прокуратура наказала местную власть

12.12.2017 12:10 — Разное | Tut.by  
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Горисполком допустил нарушения законодательства о предоставлении господдержки многодетным семьям при строительстве жилья, сообщает блог прокуратуры Витебска.

С жалобой на действия горисполкома в прокуратуру обратилась мать троих детей, имеющая право на господдержку при строительстве жилья с использованием субсидий.

Многоквартирный дом, участницей долевого строительства которого является женщина, еще возводят, и многодетная семья захотела взять кредит в банке. По закону, людям, строящим жилье на льготной основе, для получения кредитных средств предоставлено право выбора одного из банков: «Беларусбанк», «Белагропромбанк» и «БПС-Сбербанк».

Горисполком отнес квартиру женщины к финансированию «БПС-Сбербанк». Мать троих детей не устроили условия кредитования в предложенном банке, и она обратилась в прокуратуру.

Прокуратура Витебска установила нарушение законодательства — решение горисполкома изменили в пользу многодетной матери. Эта семья, а также другие горожане данной категории смогли обратиться в выбранный ими, а не властями, банк.

Председателю горисполкома направили представление об устранении нарушений законодательства о предоставлении господдержки гражданам при строительстве жилья, поставлен вопрос о привлечении виновных к ответственности.

 
Теги: Витебск
 
 
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С жалобой на действия горисполкома в прокуратуру обратилась мать троих детей, имеющая право на господдержку при строительстве жилья с использованием субсидий.

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