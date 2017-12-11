в 2018 году выйдет Battlefield: Bad Company 3

Автор YouTube-канала AlmightyDaq, который ранее публиковал достоверную информацию о Battlefield 1, раскрыл первые подробности о грядущей части знаменитой серии шутеров — Bad Company 3. Об этом сообщает dtf.ru.



Изображение носит иллюстративный характер

По словам AlmightyDaq, игра выйдет в 2018 году. Сюжетная кампания развернется во времена вьетнамского конфликта и после него, однако не затронет событий холодной войны. Также блогер отметил, что шутер не будет исторически достоверным.

Известно, что среди мультиплеерных игровых режимов будут Conquest, Rush, Operations, Domination и Team Deathmatch. Также появится некая новая разновидность сражений 5 на 5, схожая со Squad Obliteration.

Карты спроектированы с оглядкой на более «компактный геймлей» и напоминают локации из Bad Company 2 и Battlefield 3, например, Oasis, Grand Bazaar и Harvest Day. Техника будет представлена соответствующими танками, внедорожниками и вертолетами тех времен.

В арсенале будет доступно оружие эпохи вьетнамской и холодной войны соответственно. Кастомизация расширится по сравнению с Battlefield 1 и по своему потенциалу будет схожа с четвертой частью шутера.

В Battlefield: Bad Company 3 предусмотрено четыре класса: инженер, поддержка, штурм и разведчик, как в Bad Company 2. Темп игры увеличится по сравнению с Battlefield 1 и потребует более развитых навыков игры в шутеры.

На данный момент известно, что микротранзакции будут напоминать систему внутриигровых покупок из Battlefield 4, но из-за скандала с Battlefront II от микроплатежей могут вовсе отказаться.

Анонс игры ожидается на выставке E3 2018 в Лос-Анджелесе.

Читайте также: Названы лучшие игры 2017 года