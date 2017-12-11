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В честь 80-летия маэстро: концерт "Кубанского казачьего хора" покажут в Минске

12.12.2017 12:26 — Разное | Tut.by  
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31 марта «Кубанский казачий хор» приглашает зрителей в большой зал «Дворца Республики» на юбилейную программу, посвященную народному артисту России, Украины, республик Адыгея, Абхазия и Карачаево-Черкесия, дважды лауреату Государственной премии РФ — композитору Виктору Захарченко. 22 марта маэстро исполняется 80 лет. Более половины из них отданы труду в легендарном певческом коллективе.


Настоящий кубанский самородок из певучей казачьей станицы, став в 1974 году художественным руководителем и главным дирижером мало тогда кому известного Кубанского казачьего хора, воплотил свою детскую мечту: поведать миру всю глубину народных казачьих песен. Талантливый ученый-фольклорист вернул к жизни сотни песенных народных шедевров, которые теперь греют душу современному слушателю — не просто веселят, а заставляют задуматься, учат народной мудрости, духовности и традициям. Их поют по всей России и за ее пределами.

Под руководством Виктора Захарченко Государственный академический Кубанский казачий хор объездил с концертами более чем полсотни стран мира, стал официальным послом «Зимней Олимпиады Сочи-2014» и предстоящего «Чемпионата мира по футболу-2018».

В свои 80 лет Захарченко ежедневно пишет песни, репетирует с артистами, пестует их талант, выезжает на концерты, дирижирует хором и беседует со зрителями. А еще проводит фольклорные и православные фестивали, преподает в российских вузах, курирует созданную им среднюю общеобразовательную школу-интернат народного искусства для одаренных детей, носящую его имя.

В юбилейной программе зрители увидят и услышат лучшие композиции из казачьей культуры в обработке Виктора Захарченко, увидят танцевальные номера, авторские произведения композитора.

Стоимость билетов: от 40 рублей

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 2 билетов на концерт Макса Коржа в Минске. Мероприятие пройдет 16 декабря на сцене «Минск-Арены», а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 15 декабря.

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Теги: Минск
 
 
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Юбилейный концерт Кубанского казачьего хора, посвященного 80-летию казачьего маэстро Виктора Захарченко, покажут в Минске 31 марта.

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