Беларусь готова восстановить с Молдовой уровень сотрудничества времен Советского Союза





На встрече с главой правительства Молдовы Павлом Филипом Александр Лукашенко заявил о готовности развивать сотрудничество с Молдовой и довести его до уровня, существовавшего во времена Советского Союза.

"Слава богу, что в наших отношениях с Молдовой абсолютно отсутствует субъективный фактор. Есть здравый смысл. Если нужно, мы готовы восстановить тот уровень экономических отношений, который был во времена Советского Союза", - сказал Глава государства.

Президент отметил, что как у Молдовы к Беларуси, так и у Беларуси к Молдове существует большой интерес. Он вспомнил, что еще во времена Советского Союза не единожды бывал в Молдове. "Цветущий, красивый край. Он же никуда не исчез. Прекрасные люди, такие, как белорусы, - трудолюбивые. Хорошие земли, которые дают то, что нужно нам. У нас в плане техники, которая нужна вам, также много чего есть", - сказал Президент, сообщила пресс-служба президента.

"Главное, чтобы государства существовали как единые и целостные, не разделенные, не раздробленные, не порванные на куски. И чтобы на этих территориях счастливо жили люди. Если так будет, тогда придет и товарообмен, к которому мы стремимся, чтоб он был все больше и больше", - уверен Глава государства.

"Если у вас будут какие-то дополнительные желания работать на белорусском рынке, у нас проблем не будет, потому что вы к нам идете с теми товарами, которые мы не производим. Если у вас будет возможность и желание, чтобы мы шире были представлены в Молдове, будьте уверены в том, что мы это сделаем быстро и оперативно", - заверил Александр Лукашенко.

В свою очередь Павел Филип поблагодарил белорусскую сторону за поддержку Молдовы в самые тяжелые времена, когда возникали сложности на международном уровне. "За это вам отдельное спасибо. Народ наш это всегда будет помнить", - сказал он.