Лебедев: Соглашение о свободной торговле услугами в СНГ будет подписано в 2018 году





Как сообщил Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, процесс доработки проекта Соглашения о свободной торговле услугами в СНГ идет очень активно.

По словам Сергея Лебедева, в настоящее время идет процесс доработки проекта Соглашения о свободной торговле услугами в СНГ. "Работа ведется непросто, но достаточно активно. Очередное заседание рабочей группы состоится 20-21 декабря текущего года. Вместе с тем следует признать, что переговоры по данному вопросу несколько затягиваются, экспертам пока не удается снять разногласия в том, что касается инвестиций и ограничений, а также предоставления в целом финансовых услуг. Однако с учетом в основном положительной динамики подготовки документа есть основания полагать, что в следующем году соглашение будет подписано", - заявил председатель Исполкома.

Российская Федерация в 2017 году завершает свое председательство в Содружестве. По мнению Сергея Лебедева, оно стало результативным. Так, в сфере экономики осуществлялась активная работа по реализации заключительного третьего этапа Стратегии экономического развития СНГ.

Основное внимание уделялось реализации Договора о зоне свободной торговли и, в частности, снятию имеющихся торговых барьеров, упрощению процедур и правил движения товаров и услуг.

"Тема актуальная, волнующая всех нас, и она неоднократно поднималась во время заседания высших органов СНГ. Спад внешней торговли, который наблюдался в Содружестве несколько последних лет, наконец, сменился ростом. И мы с удовлетворением сегодня говорим, что за первое полугодие взаимный товарооборот стран Содружества вырос практически на четверть, что в стоимостном выражении составляет более 75 млрд долларов. Внешнеторговый оборот вырос почти на 27%", - констатировал председатель Исполкома.

Кроме того, за время председательства достигнуты позитивные результаты на всех направлениях гуманитарного партнерства, реализован ряд совместных проектов в области молодежной политики, развития научного, образовательного, культурного и информационного пространств, углубления взаимодействия в сфере здравоохранения, миграции, спорта и туризма.

Дальнейшее развитие получили нормативно-правовая база и механизмы совместного противодействия преступности, современным вызовам и угрозам, обеспечения стабильности и безопасности на пространстве СНГ, сообщила БЕЛТА .

"В следующем году председательствовать в Содружестве будет Республика Таджикистан. Концепция председательства Таджикистана в СНГ в 2018 году предусматривает проведение целого комплекса мероприятий, направленных на углубление сотрудничества и активизацию интеграционных процессов. Подходы, определенные концепцией, будут поддержаны и реализованы при самом заинтересованном участии всех стран Содружества", - убежден Сергей Лебедев.

Он также сказал, что, согласно принятому ранее решению, 6 апреля 2018 года в Минске будет проходить очередное заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ. Планируется, что к следующему заседанию Совета постпредов проект повестки дня СМИД будет представлен на рассмотрение.