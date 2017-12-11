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Олимпийское собрание выступило за участие атлетов России в Играх-2018 в нейтральном статусе
Олимпийское собрание выступило за участие российских спортсменов в Играх-2018 в нейтральном статусе, сообщил
Заседание проходит сегодня в здании Олимпийского комитета России в Москве. В нем участвуют представители хоккейной команды, шорт-трека, керлинга и других видов спорта.
Олимпийское собрание Олимпийского комитета России (ОКР) поддержало
11 декабря комиссия спортсменов ОКР составила единое заявление от лица российских атлетов, выступающих в зимних видах спорта, которое объясняет их позицию по вопросу участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под нейтральным флагом.
МОК
6 декабря
Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
(Будет дополнено).
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Олимпийское собрание выступило за участие российских спортсменов в Играх-2018 в нейтральном статусе.
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