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Олимпийское собрание выступило за участие атлетов России в Играх-2018 в нейтральном статусе

12.12.2017 12:35 — Разное | Tut.by  
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Олимпийское собрание выступило за участие российских спортсменов в Играх-2018 в нейтральном статусе, сообщил ТАСС источник в Олимпийском собрании.


Фото: Reuters

Заседание проходит сегодня в здании Олимпийского комитета России в Москве. В нем участвуют представители хоккейной команды, шорт-трека, керлинга и других видов спорта.

Олимпийское собрание Олимпийского комитета России (ОКР) поддержало заявление российских спортсменов, которые готовы выступить в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе. Решение было принято единогласно.

11 декабря комиссия спортсменов ОКР составила единое заявление от лица российских атлетов, выступающих в зимних видах спорта, которое объясняет их позицию по вопросу участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

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«Мы играем чисто». Российские атлеты выступили с заявлением по участию в Играх-2018

МОК 5 декабря приостановил членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Играх-2018 под национальным флагом. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов. Атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, могут выступить на Играх-2018 в статусе «олимпиец из России» под флагом с пятью разноцветными кольцами.

6 декабря Владимир Путин дал добро на участие спортсменов в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

(Будет дополнено).

 
 
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Олимпийское собрание выступило за участие российских спортсменов в Играх-2018 в нейтральном статусе.

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