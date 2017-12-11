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Руководители спецучилища жестоко избили воспитанников
Директор спецучилища закрытого типа №2 и его заместитель избили шестерых воспитанников за уход с территории заведения.
Об этом сообщили в УСК по Могилевской области.
Мужчины решили провести воспитательную беседу с воспитанниками, во время которой избили их, а затем заперли в комнате, ограничив их свободу передвижения.
Руководители учреждения были задержаны за превышение полномочий, их действия были квалифицированы по ч. 3 ст. 426 УК Беларуси.
Сообщается, что один из воспитанников доставлен в больницу с переломом позвоночника, у остальных также тяжелые телесные травмы.
В нынешнем году это уже четвертый случай побега из Государственного специального профессионально-технического училища № 2
Побег воспитанников Государственного специального профессионально-технического училища № 2 стал уже четвертым в этом году, сообщают
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Директор спецучилища закрытого типа №2 и его заместитель избили шестерых воспитанников за уход с территории заведения. Об этом сообщили в УСК по Могилевской...
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