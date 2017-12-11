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Руководители спецучилища жестоко избили воспитанников

12.12.2017 12:47 — Разное | БДГ  
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Директор спецучилища закрытого типа №2 и его заместитель избили шестерых воспитанников за уход с территории заведения.

Об этом сообщили в УСК по Могилевской области.

Мужчины решили провести воспитательную беседу с воспитанниками, во время которой избили их, а затем заперли в комнате, ограничив их свободу передвижения.

Руководители учреждения были задержаны за превышение полномочий, их действия были квалифицированы по ч. 3 ст. 426 УК Беларуси.

Сообщается, что один из воспитанников доставлен в больницу с переломом позвоночника, у остальных также тяжелые телесные травмы.

В нынешнем году это уже четвертый случай побега из Государственного специального профессионально-технического училища № 2

Побег воспитанников Государственного специального профессионально-технического училища № 2 стал уже четвертым в этом году, сообщают Navine.by. 26 сентября из этого же училища сбежали 34 воспитанника. Впоследствии все они были найдены и доставлены в учебное заведение. Последнего беглеца — 17-летнего минчанина Владислава Лагуна — задержали в Минске в начале октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Директор спецучилища закрытого типа №2 и его заместитель избили шестерых воспитанников за уход с территории заведения. Об этом сообщили в УСК по Могилевской...

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