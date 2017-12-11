Руководители спецучилища жестоко избили воспитанников

Директор спецучилища закрытого типа №2 и его заместитель избили шестерых воспитанников за уход с территории заведения.

Об этом сообщили в УСК по Могилевской области.

Мужчины решили провести воспитательную беседу с воспитанниками, во время которой избили их, а затем заперли в комнате, ограничив их свободу передвижения.

Руководители учреждения были задержаны за превышение полномочий, их действия были квалифицированы по ч. 3 ст. 426 УК Беларуси.

Сообщается, что один из воспитанников доставлен в больницу с переломом позвоночника, у остальных также тяжелые телесные травмы.

В нынешнем году это уже четвертый случай побега из Государственного специального профессионально-технического училища № 2