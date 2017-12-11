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Поругалась с бывшим мужем: в Гродно задержали женщину за рулем с семикратным превышением алкоголя

12.12.2017 12:53 — Разное | Tut.by  
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В Гродно милиционеры задержали пьяную женщину за рулем SEAT. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в ночь на 12 декабря на проспекте Янки Купалы. Сотрудники Департамента охраны остановили легковушку. По внешним признакам женщина, управлявшая автомобилем, был сильно пьяна. Прибывший наряд ГАИ доставил ее на медосвидетельствование, которое показало семикратное превышение предельно допустимого значения.

По словам женщины, дома на улице Южной она выпила коньяку, поругалась с бывшим мужем, после чего села в автомобиль и уехала.

В отношении нарушительницы инспекторы составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Она будет лишена права управления транспортными средствами на три года и получит крупный штраф.

 
Теги: Гродно
 
 
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Она будет лишена права управления транспортными средствами на три года и получит крупный штраф.

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