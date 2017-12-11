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Олимпийское собрание на тему участия россиян в ОИ-2018 в Пхенчхане
12.12.2017 12:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Повестка дня на собрании ОКР — решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут в 2018 году.
На мероприятии присутствует глава ОКР Александр Жуков, а также члены исполкома комитета, главы спортивных федераций и известные российские спортсмены. Всего на собрание зарегистрировано 239 человек.
Исполком Международного олимпийского комитета ранее временно отстранил ОКР, а "чистые" российские спортсмены, участие которых должна одобрить специальная комиссия, смогут выступить на Играх в Южной Корее только в статусе "Олимпийских атлетов из России" под олимпийским флагом. Национальный гимн РФ на Играх исполняться не будет.
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Олимпийское собрание Олимпийского комитета России проходит в Москве. Смотрите прямую трансляцию с мероприятия.
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