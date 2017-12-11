ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олимпийское собрание на тему участия россиян в ОИ-2018 в Пхенчхане

12.12.2017 12:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Повестка дня на собрании ОКР — решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут в 2018 году.

На мероприятии присутствует глава ОКР Александр Жуков, а также члены исполкома комитета, главы спортивных федераций и известные российские спортсмены. Всего на собрание зарегистрировано 239 человек.

Исполком Международного олимпийского комитета ранее временно отстранил ОКР, а "чистые" российские спортсмены, участие которых должна одобрить специальная комиссия, смогут выступить на Играх в Южной Корее только в статусе "Олимпийских атлетов из России" под олимпийским флагом. Национальный гимн РФ на Играх исполняться не будет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпийское собрание Олимпийского комитета России проходит в Москве. Смотрите прямую трансляцию с мероприятия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Поругалась с бывшим мужем: в Гродно задержали женщину за рулем с семикратным превышением алкоголя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика