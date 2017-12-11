Состав команды России по хоккею на Олимпиаду-2018 будут формировать чиновники МОК

Руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов рассказал, как будет формироваться состав участников Олимпиады-2018 от России, и сообщил о задачах Олимпийского собрания.

— Раньше мы отправляли списки спортсменов в МОК. Теперь МОК будет выбирать сам из списка, сформированного нашими федерациями (никто уже ничего не отправляет) с участием рабочей группы, которая будет создана. Ведь МОК не может знать, кто из наших хоккеистов может поехать или не должен.

Эти списки составит квалифицированная группа. Дальше они будут отправляться в МОК. Из этих списков выбирают и присылают приглашения. И каждый спортсмен, который приглашение получил, выбирает, едет он или нет.

Олимпийское собрание выразит позицию олимпийского сообщества России относительно того, поддерживаем ли мы спортсменов, которые едут на Олимпиаду или не едут. Безусловно, мы поддерживаем тех, кто хочет ехать на Олимпиаду, но призываем с уважением отнестись к позиции тех, кто решил не ехать.

Более того, мы будем работать и помогать, в том числе финансово, и тем, и другим. Решение будет приниматься голосованием, — передает слова Выборнова корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

МОК 5 декабря приостановил членство Олимпийского комитета России , что не позволяет сборной РФ выступить на Играх-2018 под национальным флагом. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов. Атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, могут выступить на Играх-2018 в статусе «олимпиец из России» под флагом с пятью разноцветными кольцами.

6 декабря Владимир Путин дал добро на участие спортсменов в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

Состав олимпийской команды спортсменов из России будет утвержадть специально созданная комиссия МОК.

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.