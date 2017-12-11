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"Из-за допингового контроля". Чем наградили победителей Минского полумарафона и когда бежим в 2018

12.12.2017 13:19 — Разное | Tut.by  
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Победителям Минского полумарафона из Беларуси наконец-то передали денежные призы. «Столь позднее вручение связано с процедурой допингового контроля: необходимо дождаться окончательных результатов, прежде чем награждать спортсменов», — объяснили в Белорусской федерации легкой атлетики.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Легкоатлетка Людмила Ляхович

Кого наградили за Минский полумарафон 2017

Представители Банка Москва-Минск совместно с председателем Белорусской федерации легкой атлетики Вадимом Девятовским вручили денежные вознаграждения 17 спортсменам.

Людмила Ляхович, занявшая первое место среди женщин на дистанции 21 км, получила 3 тысячи долларов. Приз за второе место составил 2,5 тысячи долларов, за третье — 2 тысячи. «В первой тройке полумарафонского забега среди женщин все призовые места заняли представительницы Беларуси», — подчеркнули в федерации.

На дистанциях 10,5 км и 5,5 км быстрее всех тоже были белорусы. Павел Михнюк и Ирина Сомова, первыми пробежавшие 10,5 км, получили по 300 долларов, Игорь Тетерюков и Татьяна Стефаненко — по 200 долларов, а Сергей Платонов и Екатерина Корнеенко — по 100 долларов. На дистанции 5 км призы составили от 50 до 30 долларов.

Федерация легкой атлетики предусмотрела дополнительное вознаграждение для тех спортсменов из Беларуси, которые пробегут полумарафон быстрее, чем за 1 час 20 минут. В результате пять легкоатлетов получили от 500 до 300 долларов.

Что известно про Минский полумарафон 2018


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В 2017 году призовой фонд равнялся примерно 27 тысячам долларов.

— Планируется, что в следующем году он будет удвоен, — рассказали в Белорусской федерации легкой атлетики. — Договор подписан с банком Москва-Минск. Так же, как и в этом году, будут установлены денежные бонусы за рекорды трассы и для белорусских атлетов, выбежавших из определенного времени.

В 2018 году Минский полумарафон пройдет 9 сентября. Участие в нем пообещала принять Ольга Мазуренок, двукратная победительница Минского полумарафона. В 2017 году марафон она пропустила из-за проблем со здоровьем.

Минский полумарафон 2017 носил бронзовый лейбл IAAF (Международной ассоциации легкоатлетических федераций). В следующем году организаторы планируют бороться за серебряный лейбл.

— В Минск приедет комиссия IAAF, чтобы проверить, как мы соблюдаем правила: от регистрации атлетов до количества воды на дистанции.

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Теги: Минск
 
 
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