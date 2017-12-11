В Минске за поездку в 10 километров на такси пассажирка заплатила 52 рубля

В редакцию AUTO.TUT.BY обратилась читательница из Гомельской области Марина. Девушка взяла такси у жд-вокзала в Минске. В конце поездки таксист потребовал за поездку в 10 километров 41 рубль, а когда Марина отказалась оплачивать баснословную сумму — повез ее в милицию. И тоже по счетчику.





«Тряс передо мной бумагами и говорил, что он может устанавливать любые тарифы»

Девушка приехала утром в Минск из Гомельской области на маршрутке — родные попросили присмотреть за заболевшим племянником. Чтобы поскорее добраться по адресу, девушка взяла такси «от борта» у вокзала.

— Несколько раз спросила стоимость от вокзала до улицы Рафиева, интересовалась тарифами, но водитель все время уходил от прямого ответа. Я предупредила, что знаю про истории о нереально завышенных тарифах и оплачивать такие суммы не буду, пусть лучше сразу высаживает. Но водитель заверил, что он не такой, завышал тарифы председатель их профсоюза и «фу» таким быть, а он честный.

Девушка осмотрела салон авто, но никаких беджей с тарифами так и не нашла, а счетчик был прикрыт. В конце поездки водитель озвучил сумму — 41 рубль за 10 километров поездки. На панели появился бедж с тарифами и открылся таксометр.





Девушка отказалась платить такие деньги, ведь обычно поездка от вокзала до дома родственников стоила в четыре раза меньше. Тогда таксист заблокировал двери авто, подошедшая сестра Марины тоже не смогла открыть двери.

— Он тряс передо мной бумагами, говорил, что мне надо было не трепать ему нервы, а вызывать такси и что многие на него жаловались, но ему ничего не будет. Он ИП и может устанавливать любые тарифы. Я возразила: может, тарифы могут быть любыми, но озвучить и показать их он обязан до начала поездки. Обратила его внимание на то, что бедж появился только по приезде, хотя я спрашивала о стоимости и тарифах заранее. В итоге дверь он так и не разблокировал и повез в милицию, не выключив таксометр. В конце дал мне чек на 52 рубля за поездку, часть которой я вообще не заказывала!





В милиции таксист написал на девушку заявление. Марина рассказывает, что потом таксист начал торговаться, сбросил цену сначала до 35, потом до 25 рублей.

Лишь потом девушка узнала, что это был известный в Минске таксист Шахно В.В. Он не в первый раз мелькает в новостях. Девушка связалась с еще одним пострадавшим — Андреем. Он тоже взял такси «от борта» этого же таксиста еще в сентябре.

— Был в Киеве целый день, приехал уставшим, взял такси «от борта». Перед поездкой уточнил, сколько будет стоить эта поездка: обычно до улицы Азгура это обходилось мне в 3−5 рублей. По итогу я получил чек почти на 37 рублей и угрозы от таксиста, что «сейчас со мной разберутся». Все эти сведения я указал в заявлении в милицию. Я считаю, что он вводит людей в заблуждение, блокирует вещи в салоне или багажнике. Неужели у Мингорисполкома, Транспортной инспекции не найдется методов борьбы с таким таксистом? Он не только вводит людей в заблуждение, но и позорит наш город перед другими. Представьте, приезжает иностранец и от вокзала до гостиницы «Минск» ему такую сумму за поездку выдают!

AUTO.TUT.BY отыскал в интернете еще с десяток жалоб с одинаковыми претензиями:







Скрин с сайта skargi.by

Комментарий таксиста: «Тарифы устанавливаю исходя из затрат»

AUTO.TUT.BY связался с таксистом и полюбопытствовал, каким образом он формирует тарифы на поездки.

— С чего вы взяли, что я кого-то вез? Покажите чек. Не может такого быть. Что по поводу тарифов — почитайте законодательство, закон о ценообразовании у нас есть? Его отменили давным-давно. Таксист устанавливает тарифы исходя из затраченных средств. Если я кого-то вез или не вез, пусть разбирается милиция, суды — у нас же правовое государство.

О том, что индивидуальный предприниматель вправе устанавливать любые тарифы на перевозки, мы уже писали не один раз. Напомним, что до поездки пассажир должен услышать и увидеть тариф, по которому будет осуществляться поездка. В машине должен быть включен таксометр, и он должен быть хорошо виден пассажиру. Если таксометр «прикрыт» чеком, попросите убрать его.