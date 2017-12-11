Видеофакт: завод по производству самогона обнаружен в гродненском лесу

Место производства самогона была обнаружено правоохранительными органами еще в минувшую пятницу. На протяжении выходных сотрудники ОМОН ожидали владельцев "завода", и в понедельник они появились.

"Предпринимателями" оказались двое братьев 1979 и 1994 годов рождения, которые на данный момент нигде не работают. Таким образом они пытались заработать себе на жизнь. Как выяснилось, братья занимались этим на протяжении достаточного длительного периода времени.

По словам представителя УВД Гродненского облисполкома подполковника милиции Андреа Горелова, "в основном люди шифруются, делая что-то подобное, поэтому чаще всего варят самогон ночью. А они устроили себе полноценный рабочий день с 6 утра до 6 вечера, видимо, не верили, что их когда-то обнаружат".

Лесник оборудовал в Беловежской пуще передвижной самогонный заводик >>

Кроме того, на месте был найден еще работающий самогонный аппарат, двести тридцать литров самогона, а также одиннадцать тысяч четыреста двадцать литров самогонной браги.