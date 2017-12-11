ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: завод по производству самогона обнаружен в гродненском лесу

12.12.2017 13:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Место производства самогона была обнаружено правоохранительными органами еще в минувшую пятницу. На протяжении выходных сотрудники ОМОН ожидали владельцев "завода", и в понедельник они появились.

"Предпринимателями" оказались двое братьев 1979 и 1994 годов рождения, которые на данный момент нигде не работают. Таким образом они пытались заработать себе на жизнь. Как выяснилось, братья занимались этим на протяжении достаточного длительного периода времени.

По словам представителя УВД Гродненского облисполкома подполковника милиции Андреа Горелова, "в основном люди шифруются, делая что-то подобное, поэтому чаще всего варят самогон ночью. А они устроили себе полноценный рабочий день с 6 утра до 6 вечера, видимо, не верили, что их когда-то обнаружат".

Лесник оборудовал в Беловежской пуще передвижной самогонный заводик >>

Кроме того, на месте был найден еще работающий самогонный аппарат, двести тридцать литров самогона, а также одиннадцать тысяч четыреста двадцать литров самогонной браги.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое братьев из Гродно обустроили в лесном массиве, который расположен вблизи деревни Верхполье, целый завод по производству самогона.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Из-за допингового контроля". Чем наградили победителей Минского полумарафона и когда бежим в 2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика